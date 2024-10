Oppositie woedend over belastingvoordeel voor bedrijven

Het plan zou voor bedrijven een jaarlijks belastingvoordeel van ruim 400 miljoen euro opleveren. Minister van Financiën Eelco Heinen wil met de maatregel de renteaftrek in Nederland gelijktrekken met andere Europese landen.

Kritiek oppositie

Volgens Pieter Grinwis van de ChristenUnie is het “een cadeautje dat we beter kunnen besteden.” De regeling komt op een moment dat bezuinigingen en belastingverhogingen op tafel liggen. GroenLinks-PvdA-Kamerlid Tom van der Lee noemt de eerdere beperking van de renteaftrek, ingevoerd in 2021 door Hans Vijlbrief, een zwaarbevochten maatregel tegen belastingontwijking. Hij begrijpt niet waarom deze nu weer wordt verruimd en vraagt zich af welke lobby hierachter zit. “Geen partij had het in zijn verkiezingsprogramma staan.” Ook SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk vermoedt dat de maatregel uit de hoek van de VVD komt.

Coalitie geeft geen krimp

VVD-Kamerlid Aukje de Vries verdedigt het plan echter. Zij stelt dat dit de ondernemers ‘zuurstof’ geeft en het concurrentievermogen van Nederland verbetert. Ondanks de felle kritiek vanuit de oppositie houden de coalitiepartijen vooralsnog gewoon vast aan het plan.

Bron: EenVandaag