Eumedion verwacht geïntegreerde accountantsverklaring over jaarrekening en duurzaamheidsverslag

Eumedion verwacht van de Nederlandse beursondernemingen dat zij in 2025 hun klimaatactieplan afstemmen op ten minste de minimumvereisten van de Europese CSDDD-duurzaamheidsrichtlijn. “Daarnaast dringt Eumedion aan op een kwalitatief hoogwaardig duurzaamheidsverslag dat in 2025 op grond van de CSRD voor het eerst moet worden gepubliceerd.”

Stemmen over duurzaamheidsverslag

Deze week is een zogeheten Speerpuntenbrief 2025 verstuurd naar Nederlandse beursondernemingen. Daarin staan de onderwerpen die de leden aan de orde zullen stellen en terug willen zien in de jaarverslagen over boekjaar 2024. “Om tot een kwaliteits-duurzaamheidsverslag te komen is het volgens Eumedion in de eerste plaats van belang dat de zogenoemde dubbele-materialiteitsanalyse (DMA) goed wordt opgezet en uitgevoerd. Daarnaast kan een niet-bindende AVA-stem over het duurzaamheidsverslag de kwaliteit bevorderen.” Eumedion roept daarom de beursgenoteerde ondernemingen op om het verslag ter stemming aan de vergadering van aandeelhouders voor te leggen.

Geïntegreerde verklaring

In een separate brief heeft Eumedion de zes oob- accountantskantoren verzocht om in hun assurancewerkzaamheden ook verhoogde aandacht te hebben voor de opzet en uitvoering van de dubbelematerialiteitsanalyse en dat de assuranceverklaring onderdeel wordt van een geïntegreerde accountantsverklaring over zowel de jaarrekening als het duurzaamheidsverslag. “De assuranceverklaring zou ook één of meerdere key assurance matters moeten bevatten.”

De jaarrekening, de duurzaamheidsverklaring en andere onderdelen van het bestuursverslag staan ​​niet op zichzelf, benadrukt Eumedion. “Ze hebben allemaal betrekking op dezelfde beursgenoteerde onderneming die beleggers moeten doorgronden. Daarom moeten er geen inconsistenties zijn tussen de informatie die in de verschillende onderdelen van de bedrijfsverslaggeving wordt gepresenteerd. We zijn voorstander van het uitbrengen van één audit- en assurancerapport dat zowel de conclusies en de belangrijkste controleaangelegenheden als de belangrijkste assurance-aangelegenheden met betrekking tot de controle van de jaarrekening en de assurance van de duurzaamheidsverklaring omvat.”

Corruptie

Eumedion vraagt in de brief aan accountants ook aandacht voor de herziene handreiking 1137 over corruptie. Die biedt handvatten om corruptierisico’s te identificeren en om passende controlewerkzaamheden uit te voeren. Handreiking 1137 beperkt zich primair tot omkoping (waaronder kickbacks) en faciliterende betalingen. “De grootste verbetering is wat ons betreft dat corruptierisico’s en -incidenten niet meer louter worden gezien als het niet voldoen aan regelgeving, maar als frauderisico’s en -incidenten.”