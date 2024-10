Beperking renteaftrek verhuurders lijkt te sneuvelen

Dat bleek tijdens de behandeling van het Belastingplan 2025 door de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer, meldt het FD. De coalitiepartijen zijn het erover eens dat de maatregel te ver gaat, liet VVD-Kamerlid Wendy van Eijk weten. De vastgoedsector had eerder gewaarschuwd dat deze maatregel het aanbod van huurwoningen zou verminderen.

Beperking renteaftrek

In het kabinetsvoorstel zou de renteaftrek voor vastgoedondernemers worden beperkt tot een percentage van het bruto bedrijfsresultaat, in plaats van de huidige aftrek tot €1 miljoen aan rentekosten. De maatregel was bedoeld om misbruik tegen te gaan, waarbij vastgoedbedrijven zich opsplitsen om meerdere keren van de €1 miljoen-grens gebruik te maken. Van Eijk stelt echter dat deze beperking niet doorgevoerd zal worden. Als compensatie zal de renteaftrek boven €1 miljoen niet naar 25%, maar naar 24,5% worden verhoogd.

Btw-verhoging

Verder is er bij de coalitie weinig ruimte voor andere wijzigingen in het Belastingplan. D66-Kamerlid Hans Vijlbrief waarschuwde dat de omstreden verhoging van het btw-tarief voor sport, cultuur en media tot een conflict met de Eerste Kamer kan leiden, waar de coalitie geen meerderheid heeft.

Bron: FD