Docco bouwt activiteiten af

Docco, ICT-adviesbureau voor accountants, gaat per 1 januari zijn activiteiten afbouwen.

Docco is de afgelopen elf jaar actief geweest in de digitale transformatie van de sector, met initiatieven zoals de Accountancy Expo, ICT-advies- en consultancywerk voor meer dan 500 accountantskantoren en trainingen voor ruim 1.250 kantoorhouders. Medeoprichter Reindert Doorn (foto) stelt dat Docco heeft bijgedragen aan het succes van accountantskantoren door advisering op het gebied van ICT, zoals rond standaardisatie (RGS/SBR/XBRL), de beweging naar de cloud en Microsoft 365, de inzet van data en robotics, informatiebeveiliging en compliance. Het adviesbureau onderhield de afgelopen jaren contact met meer dan 100 software- en toeleveranciers. “We hebben met kantoren veel bereikt en zijn trots op de mooie samenwerkingen en innovaties die we hebben gerealiseerd.”

Focus op PKIsigning

De keuze om de activiteiten te beëindigen komt voort uit een strategische heroriëntatie. Docco wil de opgedane kennis en ervaring volledig inzetten voor PKIsigning, het online platform dat vanuit Docco is ontstaan. PKIsigning richt zich op de automatisering van documentprocessen, digitale identiteiten en complianceoplossingen voor zakelijke gebruikers. “We zien kansen voor verdere groei en willen ons hier met volledige focus aan wijden”, zegt Dirk Kreijkes, directeur bij PKIsigning.