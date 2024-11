BFT-topvrouw Yolanda de Groot kan niet tegen onrecht

In het lange stuk van journalist Frits Conijn komt De Groot niet zelf aan het woord, maar zijn het vooral vriendinnen die licht laten schijnen op de persoonlijkheid van de vrouw die sinds mei 2022 aan het hoofd staat van het Bureau Financieel Toezicht. De in Maassluis geboren De Groot studeerde rechten in Leiden en Barcelona, en maakte daarna carrière in het familie-, jeugd- en strafrecht. Na 17 jaar verruilde ze dit voor het bestuursrecht en kwam ze aan het hoofd te staan van het BFT.

Liever preventie

Accountants leerden haar vooral kennen door de boete van € 1,3 mln voor BDO omdat die als accountant van voetbalclub Vitesse de antiwitwaswetgeving zou hebben overtreden. Toch is deze straf niet typerend voor hoe De Groot de functie van het BFT ziet, zo blijkt uit het FD-stuk. ‘Jammer dat het zover moest komen’, zegt Chris Breedveld, voorzitter van BFT, in de krant. ‘Yolanda houdt meer van preventie dan van repressie en organiseert liever een gesprek dan dat ze een straf uitdeelt.’ Onder haar leiding verschuift de nadruk van repressie naar preventie. Ze organiseert voorlichtingsbijeenkomsten en stuurt waarschuwingsbrieven. Maar als er niet wordt geluisterd, dan volgen er boetes.

Omdraaien

De Groot komt in het artikel naar voren als een serieuze vrouw, geen moppentapper, die niet tegen onrecht kan en een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft. En dat kan behoorlijk ver gaan. ‘Als Yolanda een verdachte auto signaleert,’ zegt een vriendin tegen het FD, ‘keert ze om en rijdt ze nog een keer langs.’ De inzittenden moeten weten dat er op ze wordt gelet en dat ze niet ongezien een inbraak kunnen plegen, concludeert het FD.

