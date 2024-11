Duurzame klantrelaties in de accountancy

Het opbouwen van een langdurige klantrelatie gaat echter verder dan alleen cijfers; het vraagt om aandacht en communicatie op maat. Maar in een wereld waar automatisering en AI steeds meer centraal staan, is het een logisch gevolg dat persoonlijke aandacht geleidelijk steeds meer naar de achtergrond verdwijnt.

Ook de toenemende wet- en regelgeving in combinatie met personeelstekorten en een groeiend aantal nieuwe bedrijven (en dus potentiële klanten) zorgen ervoor dat accountants te weinig tijd hebben om een persoonlijke beleving in stand te houden. Echter, wanneer je als kantoor de persoonlijke beleving voorop blijft stellen, dan zijn wij ervan overtuigd dat dit de sleutel tot succes is.

Automatsering en het behouden van persoonlijk contact

Met de opkomst van slimme softwarepakketten worden steeds vaker repetitieve taken, dashboards en klantcontacten geautomatiseerd. Zo zorgen slimme dashboards ervoor dat accountants dataweergaven kunnen automatiseren en hier hun advies op kunnen aanpassen. Geautomatiseerde klantcontacten kunnen accountants helpen om bijvoorbeeld automatisch een herinnering te sturen naar klanten om bepaalde documenten aan te leveren. Automatisering biedt dus veel voordelen, maar het roept ook de vraag op: hoe blijf je verbonden met klanten wanneer veel processen automatisch verlopen?

Strategisch advies

Foutloze administratie alleen is allang niet meer voldoende om een onmisbare financiële partner van je klant te worden. Klanten verwachten steeds vaker proactief advies over de financiële stand van zaken van hun bedrijf, potentiële risico’s en kansen.

Compliance en risicobeheer

De wet- en regelgeving verandert constant. Een accountantskantoor kan een persoonlijke touch geven aan hun begeleiding door klanten op de hoogte te houden van nieuwe wetten en regels. Deze kunnen tenslotte ook belangrijk zijn voor de klant, het aanleveren van documenten en keuzes die in de toekomst worden gemaakt.

Toekomstige groei

Als je als accountant automatisering gebruikt om beter inzicht te krijgen in de beschikbare data van een klant, dan kun je ze ook gerichter helpen bij het opstellen van strategieën voor de toekomst. Denk hierbij aan het optimaliseren van belastingstrategieën tot het begeleiden van fusies, overnames of bedrijfsuitbreidingen.

De sleutel tot succes in de accountancybranche ligt dus vooral in het inzetten van technologische verbeteringen ten behoeve van het proactief adviseren van de klant. Door technologie te combineren met persoonlijk advies en een focus op lange termijn klantrelaties, kunnen accountants hun expertise laten zien waarmee ze hun positie als onmisbare financiële partner versterken.

Waarom duurzame klantrelaties cruciaal zijn

Klantrelaties gaan verder dan een eenmalige transactie en draaien om vertrouwen, wederzijds begrip en betrokkenheid. Accountants die erin slagen een sterke band met hun klanten op te bouwen worden niet langer enkel gezien als een dienstverlener, maar ook als een onmisbare partner die meedenkt over bredere financiële strategieën. Je creëert meer waarde voor de klant en dat is nu precies wat we een duurzame klantrelatie noemen. Door meer waarde te bieden gaat de klantrelatie langer mee.

Om dit te bereiken, is regelmatige en transparante communicatie cruciaal. Klanten willen zich gesteund en gehoord voelen. CRM-systemen spelen daarom een belangrijke rol in het versterken van klantrelaties. Kantoren die klantrelatiebeheer effectief gebruiken, rapporteren een klanttevredenheidsgraad van 80% of meer. Daarnaast stelt het automatiseren van taken en activiteiten accountants in staat efficiënter te werken en tegelijkertijd beter in te spelen op de behoeften van hun klanten. Een goed voorbeeld hiervan is de specifieke toepassing van Radar360 om automatisch herinneringen en deadlines te beheren, zodat accountants nooit belangrijke momenten of verplichtingen missen.

Daarnaast stelt het CRM-systeem van Radar360 gebruikers in staat om op basis van klantdata proactieve adviezen te genereren. Zo kan een accountant bijvoorbeeld automatisch gewaarschuwd worden als de financiële prestaties van een klant afwijken van de norm, wat de mogelijkheid biedt om snel te reageren. Dit versterkt niet alleen de relatie met de klant, maar helpt ook om meerwaarde te creëren door gericht advies te geven op basis van actuele data. Dankzij deze mogelijkheden helpt Radar360 accountants om hun rol als partner te versterken.

Wordt de onmisbare financiële partner van jouw klanten

Als accountant is het essentieel om de onmisbare financiële partner van jouw klanten te worden. Met Radar360 beschik je over de tools en inzichten om meer waarde te creëren voor je klant, waarbij je niet alleen hun cijfers beheert, maar ook hun bedrijf en ambities begrijpt. Door te investeren in sterke, duurzame klantrelaties met Radar360, positioneer je jezelf als een betrouwbare partner die klanttevredenheid voorop stelt en langdurige samenwerkingen stimuleert. Dit vormt de basis voor succes in de toekomst van accountancy.