Vitesse levert jaarrekening zonder handtekening BDO in bij KNVB

De voetbalclub uit Arnhem krijgt na een mislukte overname vanaf 1 juli 2025 te maken met een lening van de Amerikaanse zakenman Coley Parry, die 17 miljoen euro zou bedragen. Daardoor is de continuïteit van Vitesse weer in het geding, licht de club het ontbreken van de handtekening van de accountant toe op de eigen site. “Die garantie kan en wil BDO Accountants ook niet geven, ook gezien Vitesse vanaf 1 juli 2025 weer te maken krijgt met de lening van Coley Parry.”

De beoogde eigenaar Guus Franke trok zich vorige week terug uit het overnameproces. “We moeten dus weer van voor af aan beginnen”, meldt directeur Edwin Reijntjes op de website van zijn club. Volgens hem kan Vitesse zich geen fouten meer veroorloven. “We gaan het proces dus ook zorgvuldiger aanpakken dan de vorige keren”, stelt hij.

Vitesse is op zoek naar een nieuwe eigenaar. “Een faillissement aanvragen is voor ons absoluut onbespreekbaar. We sluiten echter geen enkele partij of constructie met delen van aandelen op voorhand uit. Die luxe hebben we niet. Vitesse moet immers blijven bestaan”, zegt Reijntjes, die ook weer contact heeft met Parry. “Zijn lening uit de boeken van Vitesse halen, is de sleutel tot een structurele oplossing voor de club”, aldus Reijntjes.

Vitesse heeft de KNVB gevraagd of het de jaarrekening later mag inleveren, maar dat verzoek is afgewezen. Eventuele consequenties zijn volgens Reijntjes nog niet te overzien. Vitesse kreeg eerder al twaalf punten in mindering, waarvan zes voorwaardelijk. Het is mogelijk dat de voorwaardelijke straf wordt omgezet in een definitieve sanctie.