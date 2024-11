“ICT is de nieuwe Fte, maar het is geen heilige graal”

Ook NOAB, de Nederlandse Orde voor Administratie- en Belastingdeskundigen, signaleerde deze trend en ontwikkelde ‘Community ChatGPT & AI’. Een verdiepend vervolg op de basiscursus die eerder bij NOAB werd georganiseerd en die financieel adviseurs kan helpen om bedrijfsprocessen op basis van AI verder te optimaliseren. Volgens Thijs Knoester, adviseur diensten en innovatie bij NOAB, hangen ICT en werkdruk vaak met elkaar samen. “ICT is de nieuwe Fte. Al is het niet de nieuwe heilige graal, want klanten willen het liefste met een persoon praten die goed advies geeft en ze begrijpt, en een machine kan deze rol niet overnemen. Maar als je repeterende taken kunt automatiseren dan zou ik daar zeker voor kiezen. Want op die manier hou je meer tijd en ruimte over voor advisering en ander waardevol werk.”

Almanak in ChatGPT

Een mogelijkheid om werk uit handen te nemen is bijvoorbeeld ChatGPT. “Je moet wel in staat zijn op de opgehaalde informatie te kunnen checken op betrouwbaarheid en herkomst”, legt Knoester verder uit. “Ook is voor de veiligheid van je organisatie en klanten niet handig om hier zomaar bedrijfsgevoelige informatie in te delen.” Hij draagt aan dat de betaalde versie van ChatGPT meer functionaliteiten biedt en dat op basis van deze AI-software ook andere tools ontwikkeld kunnen worden. “Zo weet ik dat een kantoor een belastingalmanak in de tool plaatste en er een chatbot mee heeft gebouwd, die hij op zijn website heeft ingezet. Klanten kunnen aan de chatbot vragen stellen. Maar ook junioren, die nog veel moeten leren, kunnen op die manier zelf een antwoord zoeken. Dus dit kan een kantoor op meerdere vlakken veel tijd schelen.”

RPA

Andere functies van ChatGPT zijn voorspellingen laten doen, data-analyse uitvoeren en interpretatie en advisering. Maar ook binnen de procesautomatisering kijken kantoren volgens Knoester hoopvol naar AI, gecombineerd met RPA, Robotic Process Automation. “Stel je hebt pakket A en B en daar is geen koppeling voor, dan moet je steeds handmatig gegevens overhevelen. Als je dat met RPA en AI kunt optimaliseren zodat er periodiek automatisch exportgegevens worden opgehaald die slim worden opgeschoond, dan win je daar een hoop tijd mee die je weer aan ander werk kunt besteden.”

Geen glazen bol

AI is hot, dat merkt Knoester ook binnen NOAB en zijn verwachting is dat AI steeds meer ingeburgerd zal raken in de branche. “We hebben natuurlijk geen glazen bol, maar we verwachten dat softwareleveranciers en kantoren AI steeds meer zullen omarmen en daar ook profijt van gaan hebben. Een uitdaging is misschien wel dat kantoren het zo druk hebben dat ze eerst tijd moeten zien te maken om tijd te gaan besparen, maar ik weet zeker dat het dat waard is. Want AI-tools en ChatGPT kunnen heel goed helpen bij het combineren van data, waardoor je als kantoor je niet alleen zelf tijd bespaart maar je ook je klant uiteindelijk beter kunt bedienen.”