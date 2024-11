Minder verzekeringsfraude, maar bedragen stijgen

Verzekeraars hebben in 2023 bijna 8.000 keer verzekeringsfraude vastgesteld. Dat is 20 procent minder dan in 2022. Maar het fraudebedrag is wel hoger.

Uit cijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat er voor 86 miljoen euro aan verzekeringsfraude is vastgesteld. Een jaar eerder (2022) werden bijna 10.000 fraudeurs betrapt en bedroeg de fraude 80 miljoen euro.

Algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars Richard Weurding: “Er worden minder fraudezaken geconstateerd, maar wel voor hogere bedragen. We zien dat verzekeringsfraudeurs professionaliseren, bijvoorbeeld als je kijkt naar cyberbendes. Het is belangrijk dat fraude wordt aangepakt. Zodat mensen die te goeder trouw zijn niet te veel betalen.”

Steeds professioneler

Volgens Weurding gaat het in de meeste gevallen nog steeds om ‘gelegenheidsfraudeurs’. Toch merkt hij op dat fraudeurs steeds professioneler worden en moderne technieken inzetten. De nieuwe technieken die fraudeurs gebruiken, richten zich vooral op het digitale domein. Dit vraagt volgens Weurding ook van verzekeraars dat ze moderne technologieën inzetten, zoals kunstmatige intelligentie (AI), om fraude effectief op te sporen.

Cyber Security en AI

In 2023 heeft het CBV 225 adviezen over relevante cyberincidenten en -dreigingen met de sector gedeeld. Weurding: “Fraude door cybercriminelen en gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om fraude te plegen, zien we terug in de hele financiële sector. Fraudetactieken worden steeds complexer en ook verzekeraars hebben hiermee te maken. Daarom is het goed dat we kennis die voor handen is delen, dan zijn we voorbereid. Dit vraagt om continue aandacht en aanscherping.”

Private opsporing

Eind 2017 zijn het Openbaar Ministerie (OM), de politie en het Verbond een onderzoek gestart om de opsporing en vervolging te verbeteren. Dankzij jurisprudentie die is voortgekomen uit dit onderzoek, zijn inmiddels de voorwaarden vastgesteld waaronder privaat verricht onderzoek kan dienen als de basis van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek. Onder strikte condities wordt het mogelijk om incidentonderzoeken van verzekeraars daarin nu optimaal te benutten. OM, politie en het Verbond gaan met elkaar in gesprek over hoe deze werkwijze landelijk ingezet kan worden. Er is een goede balans gevonden in deze publiek/private samenwerking. De veiligheidsketen kan in uitzonderlijke gevallen worden ontlast, dit gebeurt altijd met tussenkomst van een Officier van Justitie (OvJ).