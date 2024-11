Oudste accountant ter wereld overleden

Hij was al 52 jaar met pensioen. Afgelopen maandag overleed John Alfred Tinniswood, voornalig accountant bij Shell en BP. Hij was met 112 de oudste man ter wereld. Zijn geheim: “Doe alles met mate. Ook werken.”

Tinniswood werd geboren op 26 augustus 1912 in Liverpool, een paar maanden na het zinken van de Titanic, en kon zich het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 nog herinneren. Hij was sinds 2020 de oudste man van het Verenigd Koninkrijk. Begin 2024 werd hij door het Guinness Book of World Records erkend als de oudste man ter wereld. Zijn familie schrijft dat hij “veel goede kwaliteiten” had. “Hij was intelligent, dapper, kalm, getalenteerd in wiskunde en een geweldige gesprekspartner.”

Shell en BP

In de Tweede Wereldoorlog was Tinniswood in dienst bij het Royal Army Pay Corps. Hij ontmoette zijn vrouw Blodwen op een feest in Liverpool en ze trouwden in 1942. Na de Tweede Wereldoorlog werkte Tinniswood voor postbedrijf de Royal Mail en later als accountant bij Shell en BP. In 1972 ging hij met pensioen. Tinniswood en zijn vrouw waren 44 jaar getrouwd toen zij in 1986 overleed.

Matig

Zoals het een accountant betaamt beheerde Tinniswood tot het eind zijn eigen financiën. Een verklaring voor zijn hoge leeftijd had hij niet, behalve dan dat hij geluk had gehad. Hij volgde geen speciaal dieet, maar had altijd gematigd geleefd. Hij rookte niet, dronk niet te veel en werkte niet te hard. En elke vrijdag fish and chips.

Oudste NBA-lid

Hoe oud de oudste Nederlandse accountant is, is niet bekend. Volgens de NBA is het oudste lid in het register geboren in 1922. Die persoon heeft dus ook ruim honderd kaarsjes uitgeblazen.