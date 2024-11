AV-Top 50 | Sterk vertrouwen in zelfstandige groei

Al zestig jaar is Van Oers een begrip in West-Brabant. Wat in die jaren onveranderd bleef, is de mensgerichte cultuur. “Het is de reden waarom we erin slagen zelfstandig te blijven groeien. Ook in de toekomst.”

Van Oers startte in 1964 als eenmanszaak en groeide sindsdien uit tot een organisatie met vijfhonderd medewerkers. Dit jaar viert het kantoor het zestigjarig jubileum. “Dat is vooral een feestje voor onze medewerkers. We laten deze mijlpaal niet onopgemerkt voorbijgaan”, zegt Annemieke Siebrand, manager HR & Legal. De collega’s kijken inmiddels terug op diverse teambuildingactiviteiten en een fantastisch feest. Het jubileumjaar startte in een bioscoop waar medewerkers een speelfilm zagen over de geschiedenis van Van Oers. En waarin grondlegger Harrie van Oers vertelt over de beginjaren. “Zijn filosofie was steeds gekwalificeerde mensen aan te trekken zodra er extra expertise nodig was”, aldus Siebrand. Dat lukte. Het accountantskantoor transformeerde tot een multidisciplinaire organisatie. Ondernemers kunnen onder andere aankloppen voor HR-diensten, juridisch advies, duurzaamheidsadvies, IT- en overnameadvies.

Op eigen kracht

Van Oers kiest bewust voor zelfstandige groei. “Terwijl veel accountantskantoren momenteel fuseren met concurrenten of in zee gaan met een private equitypartij om te expanderen, willen wij doorgroeien op eigen kracht”, vertelt Lenny Blaakman, aandeelhouder en belastingadviseur bij Van Oers. “We hebben in het verleden bewezen dat we dit kunnen. Ook in de toekomst willen we onze onafhankelijkheid behouden.” Blaakman verwacht dat het kantoor in 2028 tussen de 650 en 700 medewerkers zal tellen. “Maar dat is geen doel op zich; we hebben een zekere omvang nodig om zelfstandig te blijven en grote investeringen te kunnen doen.” Doorslaggevend voor Van Oers is dat de prettige bedrijfscultuur overeind blijft. “We gaan informeel met elkaar om, de onderlinge banden zijn hecht. Dat is al zo sinds 1964.” Siebrand vult aan: “Medewerkers waarderen onze omvang. We zijn niet te groot; daardoor kennen we elkaar. Maar we zijn ook niet te klein, dat maakt dat collega’s mooie carrièrekansen kunnen krijgen.”

Iedereen heeft talent

Bij Van Oers doen medewerkers veel meer dan gewoon goed werk afleveren. Ze adviseren de klant niet alleen bij het “ondernemen met voorsprong”. Maar ze kunnen daarnaast investeren in hun eigen professionele ontwikkeling. Siebrand licht toe dat Van Oers flink inzet op de ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden binnen het kantoor. “We geloven sterk dat iedereen talenten heeft. Collega’s worden aangemoedigd die te ontdekken en te benutten. Ze kunnen een opleiding volgen via onze University.” Blaakman vult aan dat medewerkers niet per se verticaal hoeven door te groeien. “Ze kunnen ook kiezen voor een andere richting binnen de organisatie. Als iemand bijvoorbeeld nieuwe uitdagingen zoekt buiten de auditpraktijk en interesse heeft in samenstellingsopdrachten, ondersteunen we graag bij die overstap.” Blaakman: “Een collega kan naast zijn dagelijkse werk ook bepaalde projecten naar zich toe trekken.” Sommige collega’s willen zich graag verdiepen in innovatie, weet ze. “Ook dat is mogelijk. Ze kunnen vanuit hun vak meedenken over hoe bepaalde BI-tools het best kunnen worden ontwikkeld. Of welke processen met automatisering of AI-technologieën efficiënter kunnen.”

Jonge aandeelhouders

Dat Van Oers groei en ontwikkeling serieus neemt, bewijst de carrière van Blaakman. Na de start van haar carrière bij een Big4-kantoor, begon ze in 2016 als belastingadviseur bij Van Oers. Zes jaar later, in 2022, werd ze aandeelhouder en trad ze toe tot de aandeelhoudersgroep. Als aandeel­houder is Blaakman verantwoordelijk voor de fiscale praktijk van twee vestigingen. “Die ambitie had ik niet meteen. Maar het bleek zo’n leuke club mensen dat ik wilde meedenken over de koers van het bedrijf. Die kans kreeg ik en zo werd ik op mijn 37e aandeelhouder.” Ook de andere elf aandeelhouders zijn jong. “De gemiddelde leeftijd is 43 jaar. Dat is bijzonder als je het vergelijkt met andere kantoren.” Volgens Blaakman zorgt de jonge garde aandeelhouders voor een frisse blik en innovatieve ideeën. “We zijn wars van hiërarchie en regeren niet vanuit een ivoren toren. Integendeel, we staan open voor ideeën van medewerkers.” Om in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende bestuurders biedt Van Oers een talent-developmentprogramma. “Daarmee begeleiden we potentiële toekomstige directeuren en aandeelhouders”, aldus Siebrand.

Blik vooruit

Naast de feestelijkheden rondom het jubileum kijkt Van Oers vooruit. Het kantoor straalt uit dat het vooroploopt, weet wat er speelt, gewoon doet en ruimte biedt voor groei. Deze vier kernwaarden passen als een jas. Ook behaalde het kantoor het certificaat “Mensgerichte Organisatie”. “Dat onderstreept onze focus op medewerkers”, aldus Siebrand. “We luisteren naar hun behoeften. Nieuwe collega’s worden warm verwelkomd. Ze maken tijdens een onboardingtraject kennis met ons kantoor.” Mocht een medewerker – na een kort of lang dienstverband – onverhoopt vertrekken, dan voert Van Oers altijd een gesprek met die collega waarin hij of zij feedback kan geven. “We leren van de beweegredenen én het geeft de collega een goed gevoel”, stelt Siebrand. “Het komt voor dat medewerkers later bij ons terugkeren omdat Van Oers toch een erg fijne werkgever bleek te zijn.”

Tekst: Ellis Bloembergen-Emeis

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2024. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av3-2024-av-top-50-2024/