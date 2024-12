Finance professionals bezorgd over invoering van nieuwe wetgeving

Dat blijkt uit onderzoek van NIRPA, het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting, onder ruim 300 finance professionals. Bijna de helft (43%) geeft aan te weinig tijd te hebben om kennis te vergaren voordat nieuwe wet- en regelgeving ingaat.

Inzicht in wijzigingen

Kijken we naar de nieuwe wet- en regelgeving voor komend jaar, dan blijkt dat een groot deel van de finance professionals nog onvoldoende op de hoogte is. Zo weet maar liefst zeventig procent niet dat het lage-inkomensvoordeel wordt afgeschaft. Bovendien is meer dan de helft (59%) onbekend met de hoge WW-premie bij meer dan dertig procent extra verloonde uren boven de contracturen.

Er zijn gelukkig ook wijzigingen per 1 januari waar de finance professionals wél van op de hoogte zijn. Bijna driekwart (72%) is bekend met de verhoging van de bijtelling voor elektrische auto’s en hetzelfde percentage (72%) met de komst van een derde belastingschijf in de inkomstenbelasting. Ook de volledige handhaving op schijnzelfstandigheid staat op de radar (71%).

Gebrek aan ondersteuning

Maar hoe komt het dan dat finance professionals niet op tijd alle relevante kennis opdoen van nieuwe wet- en regelgeving? Een derde (34%) geeft aan dat zijn organisatie geen trainingen of bijscholing over relevante wet- en regelgeving aanbiedt. Hier ligt dus nog een schone taak voor de HR-afdeling van deze bedrijven. 29 procent van de finance professionals geeft dan ook aan zich onvoldoende ondersteund te voelen door de HR-afdeling om zich verder te ontwikkelen.

Naast meer ondersteuning van de HR-afdeling zou het gebruik van AI ook kunnen helpen om het kennisniveau op peil te brengen. Dit idee wordt door meer dan de helft (54%) van de finance professionals toegejuicht.

Ruud van Leeuwen, Directeur bij NIRPA: “Met de invoering van de nieuwe wetgeving in het komende jaar staan finance professionals weer voor een grote uitdaging. Over een maand is het zover, maar veel finance professionals voelen zich hier nog onvoldoende op voorbereid. Dat is natuurlijk zorgwekkend. Het is belangrijk dat finance professionals zich blijven ontwikkelen, zodat ze niet alleen de juiste kennis bezitten, maar ook de risico’s voor hun organisatie minimaliseren. Uiteraard zouden ze daar niet alleen voor moeten staan. HR-afdelingen kunnen bijvoorbeeld investeren in trainingen om de vakkennis en vaardigheden van de finance professionals op peil te houden en hen goed voor te bereiden op de veranderingen die komen.”