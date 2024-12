Kabinet pakt tekortkomingen in toeslagenstelsel aan

Het kabinet doet dat in een reactie op het rapport Blind voor mens en recht van de Parlementaire Enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening (PEFD). Hierin werden in februari de gebreken van het huidige toeslagenstelsel en de sociale wetgeving blootgelegd. Als reactie op de kritiek benadrukt het kabinet dat er een nadruk komt te liggen op de ‘menselijke maat’. Het doel is een eenvoudiger en rechtvaardiger systeem, waarbij het boetebeleid wordt aangepast en er hervormingen in het toeslagen- en sociale zekerheidsstelsel zullen plaatsvinden. Er komt meer ruimte voor proactieve dienstverlening om de bestaanszekerheid van burgers te waarborgen. Ook wordt er gewerkt aan verbeterde informatievoorziening en het vereenvoudigen van de werkprocessen van overheidsinstellingen.

Daarnaast wil het kabinet het toezicht en de handhaving in de sociale zekerheid hervormen. Onterecht zware sancties voor onbewuste fouten moeten tot de verleden tijd gaan behoren. Er komt een wet die een gebalanceerde benadering van handhaving biedt, waarbij burgers in staat worden gesteld vergissingen zelf te corrigeren zonder straf.

Het kabinet onderzoekt verschillende hervormingsopties, waaronder een vervangingssysteem voor de heffingskortingen, aftrekposten en toeslagen door inkomensonafhankelijke toelagen en nieuwe belastingtarieven. Hoewel dit de zekerheid voor burgers zou moeten verbeteren, wordt de impact op de financiën zorgvuldig in kaart gebracht.

Er worden ook stappen gezet richting een recht op persoonlijk contact met de overheid. Waar persoonlijk contact noodzakelijk is, worden spreekuren en telefonische bereikbaarheid versterkt, al wordt een algemeen recht op persoonlijk contact vanwege de drukte op overheidsdiensten verworpen.

In de komende tijd werkt het kabinet verder aan de implementatie van de aanbevelingen uit het rapport en kijkt het naar verdere mogelijkheden om de rechtsstaat te versterken en burgers beter te beschermen tegen onterechte sancties.

Lees hier de brief van het kabinet.