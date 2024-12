Nieuwe standpunten van Kennisgroepen fiscaliteit

In december publiceerde diverse Kennisgroepen standpunten, onder meer over een ingrijpende verbouwing en de eigenwoningregelikng en het middellijk lucratief belang.

Ingrijpende verbouwing en de eigenwoningregeling

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of een woning in de zin van artikel 3.111, eerste lid, Wet IB 2001 die als gevolg van de aardbevingsschade ingrijpend verbouwd wordt anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking blijft staan als de belastingplichtige gedurende de verbouwing in een wisselwoning verblijft.

Middellijk lucratief belang

Door de Kennisgroep resultaat uit overige werkzaamheden is een standpunt geactualiseerd. De overweging ten overvloede over de ruilarresten in KG:059:2024:1 is in lijn is gebracht met KG:213:2024:8. Hiermee is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

De toepassing van de ruilarresten bij de verkrijging van een belang in een transparant lichaam

De Kennisgroep winstbepaling heeft voor vijf praktijksituaties de vraag beantwoord of de ruilgedachte uit de ruilarresten kan worden toegepast bij de (fictieve) vervreemding van aandelen waardoor – indien wordt voldaan aan de voorwaarden van de ruilarresten – geen vervreemdingswinst in aanmerking zou hoeven worden genomen.

Fiscaal partnerschap in voorafgaande kalenderjaar

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of voor de toepassing van artikel 1.2, eerste lid, onderdeel f, Wet IB 2001 vereist is dat er sprake is van een aaneensluitende periode van inschrijving op hetzelfde woonadres in de BRP.

Opbrengstgerechtigdheid Duits Sondervermögen per 2025

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of een Sondervermögen met ingang van 2025 kwalificeert als opbrengstgerechtigde in de zin van artikel 1 Wet DB 1965.

Kwalificatie van Duitse Sondervermögen vanaf 2025

De Kennisgroep belastingplicht en kwalificatie rechtsvormen heeft een standpunt gepubliceerd over de kwalificatie van verschillende Duitse Sondervermögen met ingang van 2025.

Toepassing van de afschrijvingsbeperking van artikel 3.30a, zevende lid, Wet IB 2001 op zonnepaneleninstallaties

De Kennisgroep winstbepaling heeft een vraag beantwoord over de toepassing van de afschrijvingsbeperking van artikel 3.30a, zevende lid, Wet IB 2001 op zonnepaneleninstallaties.

Doorschuiffaciliteit van artikel X WFKR voor de situaties dat de civielrechtelijke commanditaire vennoot (ook) een open cv, een besloten cv of een STAK is

De Kennisgroep reorganisatiefaciliteiten en fiscale eenheden heeft voor drie praktijksituaties de vraag beantwoord of een open cv gebruik kan maken van de doorschuiffaciliteit van artikel X WFKR, namelijk voor de situaties dat de civielrechtelijke commanditaire vennoot (ook) een open cv, een besloten cv of een STAK is.