‘Acceptatieplicht contant geld heeft prijskaartje van 800 miljoen’

In de EU en Nederland staat wetgeving op stapel die toonbankinstellingen verplicht om contant geld aan te nemen van klanten en burgers die daarmee willen betalen. Nu mag contant geld nog worden geweigerd, al is het bij 96% van de Nederlandse toonbanklocaties nog altijd mogelijk met munten en papiergeld te betalen.

Als er een acceptatieplicht komt, gaat dat € 800 miljoen of meer kosten in het eerste jaar, zo denkt de betaalvereniging. SEO heeft zelf de directe kosten voor instellingen becijferd op € 730 miljoen. Daarna belopen de jaarlijks terugkerende extra kosten minimaal € 60 miljoen. “Vooral tank- en oplaadstations, de parkeersector en het openbaar vervoer zouden diep in de buidel moeten tasten om contant betalen overal en altijd mogelijk te maken.”

Convenant

Toonbankinstellingen en de Betaalvereniging hebben in 2022 met De Nederlandsche Bank het Convenant Contant Geld afgesloten, samen met de grote banken, Consumentenbond, Geldmaat, ouderenorganisaties en Ieder(in). “Een toekomstige wettelijke acceptatieplicht zou rekening moeten houden met de zorgen en bezwaren van toonbankinstellingen, zoals het convenant die reeds onderkent, vooral als het om de veiligheid van medewerkers en klanten gaat”, vindt de betaalvereniging.

Aanpassen van automaten en beveiliging

SEO deed onderzoek bij acht soorten instellingen: gemeenten, openbaar vervoer, zorginstellingen, cultuur en amusement, betaald parkeren, tank- en oplaadstations, detailhandel en horeca. “De eenmalige investeringen zijn onder andere nodig voor het aanpassen of vervangen van onbemenste verkoopautomaten die alleen pinbetalingen ondersteunen, zoals oplaadpalen, parkeerautomaten en kaartjesautomaten. Bij bemenste cashloze verkooppunten moeten goed beveiligde geldkassa’s en geldkluizen worden ingericht.”

Terugkerende kosten zijn onder meer het leeghalen en bijvullen van kassa’s, extra werktijd, vervoer en extra onderhoud. De betaalverenging wijst erop dat het weigeren van contant geld meestal om veiligheidsredenen gebeurt.