HET JAAR VAN (6): “De accountancysector staat aan de vooravond van een ongekende transformatie”

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Het overlijden van mijn dierbare vrouw Nicolette deze zomer heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten. Een gebeurtenis die je leven voorgoed verandert en alles in een ander perspectief plaatst. Het leert je wat écht belangrijk is in het leven en relativeert vele zaken die voorheen groot leken. Tegelijkertijd geeft het ook kracht om door te gaan en bewust te leven met de herinneringen die blijven.

Wat wens je de accountancysector toe?

Ik wens de sector meer vertrouwen en begrip toe. Iedereen die werkzaam is in de accountancy doet zijn uiterste best om kwaliteit te leveren, maar we blijven mensen. Het constante leven onder een vergrootglas creëert een sfeer waarin angst voor fouten innovatie en groei kan remmen. Een gezonde balans tussen controle en vertrouwen zou de sector sterker maken. We streven allemaal naar excellentie, maar daarbij moet er ook ruimte zijn voor menselijkheid en ontwikkeling.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

De accountancysector staat aan de vooravond van een ongekende transformatie. We zien nu de eerste golf van enorme schaalvergroting, vergelijkbaar met internationale ontwikkelingen. Deze consolidatieslag zal het traditionele partnershipmodel fundamenteel veranderen. Het is niet simpelweg een kwestie van groeien; het hele businessmodel staat op de schop. Deze verschuiving zal niet alleen de structuur van kantoren veranderen, maar ook de manier waarop we onze dienstverlening inrichten en waarde toevoegen voor onze klanten.

Wat moeten we in 2025 echt anders gaan doen?

De examenfraude moet in 2025 definitief worden opgelost. Kantoren die hiermee te maken hebben, moeten volledige transparantie bieden en daadkrachtig handelen. Dit betekent: schuldigen aanwijzen en passende maatregelen nemen. Alleen door deze kwestie grondig aan te pakken en af te sluiten, kunnen we als sector de belangrijke lessen eruit trekken en weer vooruit kijken. Dit vraagt om moed en leiderschap, maar is essentieel voor het herstel van vertrouwen in onze beroepsgroep.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2025?

De kansen rondom CSRD zijn veelbelovend, al hoor ik ook kritische geluiden dat het te snel als verdienmodel wordt gezien. Eerst moeten we investeren: in kennis, in mensen, in systemen. Maar deze investering is meer dan alleen commercieel interessant – het is een kans om ons beroep relevanter te maken voor de toekomst. CSRD biedt ons de mogelijkheid om écht verschil te maken in de verduurzaming van het bedrijfsleven. Dat vraagt om een gedegen aanpak waarbij kwaliteit voorop staat.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2025 jouw beste wensen en waarom?

Mijn beste wensen gaan naar aaff en alle mensen die er werken. Na een intensief jaar van integratie gaan we in 2025 samen verder als één nieuwe aaff-familie. Het is bijzonder om te zien hoe iedereen zich heeft ingezet om dit mogelijk te maken. Ik voel me bevoorrecht om leiding te mogen geven aan zo’n geweldig team van professionals. Met deze sterke basis kijk ik uit naar wat we samen gaan bereiken in het nieuwe jaar.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2025?

Privé staat 2025 in het teken van het een plek geven aan het verlies van Nicolette, een proces dat tijd en ruimte vraagt. Zakelijk richten we ons op het stevig positioneren van aaff als het kantoor dat écht anders is. Met ons employee equity model maken we het verschil in de sector – niet alleen in structuur, maar vooral in hoe we samen bouwen aan de toekomst van ons kantoor. Dit wordt hét jaar waarin we laten zien dat een ander model mogelijk én succesvol is.