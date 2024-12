Subsidie elektrische auto’s stopt, maar voor hoelang?

De subsidie voor elektrische personenauto’s stopt en veel voordelen worden in 2025 afgebouwd. Hoeveel gaat de EV-rijder erop achteruit en hoe reëel is de kans dat er toch weer nieuwe subsidieregelingen komen?

Afgelopen vrijdag is de laatste euro uit het € 52,5 miljoen grote subsidiebudget voor gebruikte elektrische auto’s opgesoupeerd. Een maand eerder bereikte de € 58 miljoen tellende subsidiepot voor nieuwe EV’s al de bodem. Daarmee is nog niet alle subsidie voor elektrisch rijden vergeven, want de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (Seba) is veel minder in trek. Ruim een week voordat het doek valt, is nog € 8,7 miljoen van de € 60 miljoen beschikbaar.

Voordelen afgebouwd

In 2025 is er geen subsidie meer voor elektrisch rijden. De voordelen voor de gelukkige eigenaar van een elektrische auto worden komend jaar nog wat meer ingeperkt, want de vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting is dan nog maar 75%. In 2030 gaan elektrische rijders volledig meebetalen aan de motorrijtuigenbelasting. Bovendien geldt in 2025 ook dat voor een nieuwe EV € 667 aan bpm betaald moet worden. Zakelijke leaserijders gaan voor de meer betaalbare elektrische auto’s 17% bijtelling betalen en vanaf € 30.000 wordt dat 22% voor het deel daarboven.

Ook wie deels elektrisch rijdt, raakt voordelen kwijt. De korting op de wegenbelasting voor plug-in hybrides gaat van 50% naar 25% en de korting op de bpm vervalt.

Overheid moet gat opvullen

Ondanks dat er een einde komt aan de bevoordeling van elektrische rijders, kampt de overheid door het toenemende aantal stekkerauto’s met een probleem: er komen steeds minder inkomsten binnen uit benzineaccijns. De verwachting is dat in 2023 een op de vijf auto’s elektrisch rijdt. Dat scheelt € 2 miljard aan accijns.

Rekeningrijden lijkt voor het kabinet geen optie, ook al is onder meer de ANWB er een voorstander van. In het voorjaar komt het kabinet met plannen voor de autobelastingen. Organisaties zoals Bovag hopen vooral op een duidelijk beleid, wat dat beleid dan ook gaat inhouden.

Accijns en hogere bpm geen opties

Een accijns op stroom zou een optie kunnen zijn, maar EY-partner Thierry Mortier denkt dat dat niet haalbaar is: “De kilometerlineariteit zoals die bestaat bij de benzineaccijns verdwijnt. Dat is eigenlijk het probleem”, zegt hij tegen het FD. Een stroomaccijns zou alleen werken als er enkel geladen zou worden bij oplaadstations langs de weg, maar dat gebeurt in slechts 20% van de gevallen.

Andere optie is een hogere bpm, waarbij rijke mensen meer betalen dan arme en de heffing op schonere auto’s lager is dan op vervuilendere types. Maar dat gaat volgens Slavko Savanovic, taxpartner automotive van Deloitte, niet werken. Knoppen bijstellen in het huidige systeem levert te weinig op. Hij denkt dat er weinig anders opzit “dan toch iets met rekeningrijden te doen”.

Nieuwe subsidierondes

Ondertussen kunnen EV-rijders nog hoop putten uit de geopolitieke situatie, waarin China en de VS steeds meer bepalend worden voor het Europese klimaatbeleid. De Duitse bondskanselier Scholz riep onlangs juist op tot het invoeren van Europese subsidies en belastingvoordelen voor elektrische auto’s om de concurrentie met auto’s van Chinese makelij aan te kunnen. Bovendien dreigt aankomend president Trump met stevige importheffingen als Europese landen niet meer Amerikaanse olie en gas gaan afnemen. Wat ING betreft lijken er nieuwe subsidierondes nodig voor de Europese autoindustrie. De Nederlandse subsidieregelingen stoppen volgens Rico Luman, autoindustrie-expert van ING, een paar jaar te vroeg. Want het laten herleven ervan kan helpen bij het halen van de klimaatdoelstellingen en bij het bijbenen van China.

