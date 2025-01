Flinke groei bij NOAB

In 2024 hebben 97 nieuwe administratie- en belastingadvieskantoren zich aangesloten bij NOAB. Met de aanwas start de brancheorganisatie 2025 met ruim 1.050 aangesloten kantoren die gezamenlijk honderdduizenden mkb-ondernemers bedienen.

Dat meldt NOAB in een terugblik op 2024. “Deze toename benadrukt de waarde van het NOAB keurmerk voor administratie- en belastingadvieskantoren in een branche die voortdurend verandert”, licht de vereniging toe. “Vooral een jongere generatie kantoorhouders kiest bewust voor NOAB vanwege de focus op innovatie, praktische ondersteuning en hulp bij het inspelen op ontwikkelingen in de markt.” De groei bevestigt volgens de brancheorganisatie “opnieuw de rol van NOAB als kwaliteitskeurmerk en partner voor kantoren die zich willen onderscheiden en toekomstbestendig ondernemen.”

De nieuwe aanmeldingen komen veelal van een jongere generatie kantoorhouders, “die bewust kiezen voor een kwaliteitskeurmerk dat hen helpt zich te onderscheiden en succesvol te zijn. Zij zien NOAB niet alleen als keurmerk, maar ook als partner die helpt bij de uitdagingen van vandaag en morgen. Innovatie, praktische ondersteuning en een sterk educatief aanbod worden hierbij als belangrijke pijlers gezien.” NOAB-directeur Michel Hamer licht toe: “Onze groei laat zien dat we relevant zijn voor een nieuwe generatie kantoorhouders. We zorgen ervoor dat onze leden altijd klaar zijn voor de toekomst.”

“Voor veel kantoren vormt de keuze voor NOAB een bewuste stap richting professionalisering en samenwerking”, stelt de brancheorganisatie. “Nieuwe leden benadrukken hoe het NOAB-keurmerk hen helpt om zich duidelijker te profileren en hun dienstverlening naar een hoger niveau te tillen. Ze waarderen de soepele onboarding, inspirerende evenementen zoals het ledenfestival, en de mogelijkheden om te sparren met vakgenoten over praktijkgerichte vraagstukken. Dit alles draagt bij aan hun succes in een dynamische markt.”

NOAB blijft naar eigen zeggen de komende tijd vernieuwen: “Om relevant te blijven investeert NOAB voortdurend in innovatie, samenwerking en nieuwe diensten. Het aanbod van actuele cursussen, praktische tools en op maat gemaakte ondersteuning stelt leden in staat om sterk, innovatief en efficiënt te werken. Daarnaast speelt NOAB een belangrijke rol in belangenbehartiging bij instanties zoals de Belastingdienst en banken. Deze combinatie maakt NOAB tot een betrouwbare partner voor kantoren die willen groeien.”