Griekse fiscus wil belastingontduiking met 40% verminderen

De AADE, de Griekse belastingdienst, en het Griekse ministerie van Financiën binden de strijd aan met belastingontduiking. Over 4 jaar moet die met 40 procent zijn teruggebracht.

Kern van het strategische plan is de inzet van digitale hulpmiddelen, kunstmatige intelligentie en grootschalige datamatching. De Grieken hebben er zelfs een nieuw orgaan voor opgericht: de Center for Large Taxpayers’ Audits (KEMEF). De organisatie gaat grote ondernemingen, vermogende particulieren en financiële instellingen monitoren en mogelijke gevallen van belastingontduiking en fraude identificeren en aanpakken. De focus ligt op de rijkste personen en bedrijven die een jaaromzet van meer dan € 10 miljoen genereren.

Technologie

Door de inzet van geavanceerde technologische monitoring zoals AI kan het centrum sneller discrepanties ontdekken tussen belastingaangiften, vermogensbezit en bedrijfstransacties, zo hopen de Griekse autoriteiten. In 2025 verwacht de overheid € 500 miljoen aan extra inkomsten te halen uit deze verbeterde handhaving. Ook de inkomsten uit btw moeten toenemen. Om dat doel te bereiken wordt het Griekse btw-systeem gemoderniseerd en het digitale myDATA-platform geïntroduceerd voor geautomatiseerde btw-aangiften. De Griekse overheid hoopt met dit systeem ‘inconsistenties’ tussen aangegeven omzetten en kosten tegen te gaan.

Ergernis

Griekenland staat bekend om zijn lage belastingmoraal. Dat is een doorn in het oog van andere EU-landen. Al een paar jaar kondigen Griekse regeringen aan die mentaliteit te zullen aanpakken. Zo werden belastingen eerder verlaagd met als argument dat er dan geen excuus meer was voor het ontduiken van de belastingen.