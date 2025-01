Wetsvoorstel implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering naar Kamer

De EU-richtlijn duurzaamheidsrapportering 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive) verplicht grote en beursgenoteerde ondernemingen om te rapporteren over duurzaamheid. Accountants zullen deze duurzaamheidsrapporteringen beoordelen.

“Het kabinet vindt het belangrijk om te zorgen voor een goede implementatie van de richtlijn in de Nederlandse wetgeving, waarbij het kabinet oog heeft voor de lasten die de implementatie van de richtlijn meebrengt voor het bedrijfsleven”, schrijft minister Heinen (Financiën) in de begeleidende Kamerbrief.

“In aansluiting op het algemene Nederlandse beleid betreft het hier één-op-één-implementatie van de duurzaamheidsrapporteringsverplichting. Van de nationale beleidsruimte die de richtlijn biedt, is telkens zodanig gebruik gemaakt dat deze verplichting tot zo min mogelijk lasten voor het bedrijfsleven leidt. Er wordt ook aangesloten bij de bestaande systematiek wat betreft de regelgeving voor de wettelijke controle van de financiële verslaggeving door accountants en accountantsorganisaties om zo extra regeldruk te voorkomen. Verder ontplooit het kabinet, in samenwerking met diverse organisaties, initiatieven om het bedrijfsleven te ondersteunen bij de implementatie van de CSRD. Die initiatieven zijn in het bijzonder gericht op de ondersteuning van het MKB dat zich in de waardeketen van rapporterende ondernemingen bevindt.”

Met een algemene maatregel van bestuur (amvb) op voordracht van de staatssecretaris Rechtsbescherming wordt de duurzaamheidsrapporteringsverplichting geïmplementeerd. Deze amvb is in het kader van een voorhangprocedure aan de Kamer en de Eerste Kamer gezonden. Het wetsvoorstel implementeert de regels uit de CSRD over accountants en accountantsorganisaties en over het algemeen verkrijgbaar stellen van de duurzaamheidsrapportering door beursvennootschappen.

Het wetsvoorstel en de bijbehorende stukken zijn hier te vinden.