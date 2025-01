CSRD-ondersteuner Engyon krijgt flinke financiële boost

Engyon noemt zich een softwarepionier in auditautomatisering, Het bedrijf is opgericht door Berend Berendsen (CTO), Gerben Bas (Head of Engineering) en Joachim Arts (CEO, zie foto). Het SaaS platform automatiseert nu vooral repetitieve taken, waardoor auditors zich kunnen richten op meer strategische gesprekken met klanten over het behalen van hun duurzaamheidsdoelen. Op termijn levert de software assistentie aan auditors als het gaat om risico-inschattingen, het automatisch uitvoeren van controles, het leveren van cijferanalyses en het ontdekken van fraude en fouten.

Doelen

In 2024 bracht Engyon zijn CSRD auditproduct van concept naar bèta en valideerde het de markt in samenwerking met 5 accountantskantoren. Begin januari 2025 is het Early Access-programma van start gegaan, waarbij 15 accountantskantoren de tooling in de praktijk gaan gebruiken. Dit gesloten programma loopt tot juli 2025, waarna de software breder wordt uitgerold in Nederland en andere EU-landen om te voldoen aan de snelgroeiende vraag naar CSRD-audit automatisering en digitale dossiervorming.

Vanaf het einde van 2025 zal het bedrijf de Engyon software in andere Europese landen aanbieden. Het bedrijf streeft ernaar om uiteindelijk één geïntegreerde oplossing te bieden ter ondersteuning van alle controle-activiteiten, zowel financieel als ook de duurzaamheidsverslaggeving.

Met meer dan 50.000 bedrijven in de EU die vanaf 2026 verplicht worden om te rapporteren onder CSRD en een krimpend aanbod aan auditors, is de vraag naar auditsoftware groeiende. Engyon ziet hierin een kans om binnen drie jaar de standaard te worden in de EU voor kantoren op het gebied van dossier-software (“case management”) en auditautomatisering (AI-gedreven workflow automation).

Strategische investering om groei te versnellen

De opgehaalde middelen worden ingezet voor internationale groei en versterking van het R&D-team. “Er zijn steeds minder auditors in de markt en de huidige tooling helpt niet echt om meer te doen met minder mensen”, zegt Joachim Arts, CEO van Engyon. “We willen met Engyon onze klanten de juiste tools bieden om hun werk efficiënter en kosteneffectief uit te voeren. Misschien wordt het werk zelfs leuker; met behulp van AI en taalmodellen is veel van het ‘saaie’ werk namelijk gewoon te automatiseren.

Visie van Graduate Entrepreneur Fund

“Auditors staan de komende jaren voor een immense uitdaging, omdat de vraag naar hen groter zal zijn dan ooit” zegt Rui Li, investeerder bij Graduate Entrepreneur Fund. “Engyon combineert diepe kennis van de markt met uitgebreide ervaring in technologie om deze uitdaging op te lossen. We geloven sterk in de visie van Engyon om CSRD audits efficiënter en beter te maken, en zijn trots om hun groei te ondersteunen.”