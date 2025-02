Europese verboden op ongewenste AI-toepassingen

In de gehele EU gelden vanaf 2 februari diverse verboden op ongewenste toepassingen van AI. Bijvoorbeeld op AI-systemen die mensen indelen of rangschikken op basis van sociaal gedrag of persoonlijke kenmerken (social scoring), waarbij dit tot nadelige of ongunstige behandeling kan leiden.

De regels vloeien voort uit de Europese AI-verordening (AI Act) die sinds vorig jaar zomer gefaseerd is ingegaan. Daarin gaat het onder andere over basisafspraken over de werking van AI in producten en diensten, eisen aan (mogelijk) risicovolle toepassingen en de ondersteuning van ontwikkelaars zoals mkb’ers.

Belangrijkste verboden

Naast het verbod op sociale scoring via de technologie, zijn ook AI-systemen niet meer toegestaan die emotieherkenning in het werk en onderwijs toepassen. Net als AI-systemen die manipulatieve of misleidende technieken gebruiken, om in negatieve zin gedrag te veranderen. Hetzelfde geldt voor realtime biometrische identificatie op afstand in de openbare ruimte voor rechtshandhaving, met beperkte uitzonderingen. Ook het inzetten van AI voor risicobeoordelingen voor het plegen van strafbare feiten uitsluitend op basis van profilering is niet meer gedoogd in de EU.

Stapsgewijze invoering

De AI-verordening is op 1 augustus 2024 in werking getreden, maar de verschillende onderdelen zijn gefaseerd van toepassing. Dit geeft ontwikkelaars en aanbieders van hoog-risico AI gelegenheid om hun toepassingen te laten voldoen aan de nieuwe eisen.



2 februari 2025: bepalingen op verboden AI;

2 augustus 2025: eisen voor AI-modellen voor algemene doeleinden (general purpose AI);

2 augustus 2026: eisen voor hoog-risico AI-toepassingen en transparantieverplichtingen;

2 augustus 2027: eisen voor hoog-risico AI-producten; volledige AI-verordening geldt;

2 augustus 2030: eisen voor hoog-risico AI-systemen bij overheidsorganisaties die vóór augustus 2026 op de markt zijn gebracht.

Toezicht

Nationale toezichthouders gaan erop toezien dat de verboden voor bepaalde AI-systemen en de eisen voor hoog-risico AI en transparantie worden nageleefd. De Europese Commissie gaat toezicht houden op de grote AI-modellen die voor veel verschillende doelen gebruikt kunnen worden.