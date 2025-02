Auditdienst Rijk wil andere afspraken met Kamer over rapportage grote projecten

De Auditdienst Rijk stelt voor de Tweede Kamer accountantsrapporten op over daartoe aangewezen ‘grote projecten’. Daarover moeten nader gespecificeerde afspraken worden gemaakt met de Tweede Kamer. Minister Heinen (Financiën) doet in een Kamerbrief een voorstel hoe hier op uniforme wijze invulling aan kan worden gegeven binnen de vaktechnische kaders waaraan accountants zich moeten houden.

Bij zogeheten grote projecten sturen bewindslieden een basisrapportage en periodieke voortgangsrapportages aan de Kamer, voorzien van een accountantsrapport van de Auditdienst Rijk of een openbaar accountantskantoor. In het accountantsrapport moet volgens de Regeling Grote Projecten een oordeel worden gegeven over de kwaliteit en volledigheid van de financiële en niet-financiële informatie en over de beheersing en het beheer van het project. “Voor de financiële informatie voldoet een ‘oordeel’ van de accountant aan de informatiebehoefte van Uw Kamer, maar voor de andere informatie is die informatiebehoefte anders en breder. Hierbij staat voor de Kamer het handelingsperspectief centraal. Een ‘oordeel’ van de accountant voorziet niet in die behoefte, maar daarvoor is informatie nodig over ontwikkelingen, risico’s en mogelijke tekortkomingen.”

Andere duiding van de term ‘oordeel’

De Auditdienst Rijk heeft een beeld gekregen van de informatiebehoefte van de Tweede Kamer aan de hand van algemene overleggen, schriftelijke vragen en technische briefings. “Daarbij is gebleken dat vanuit Uw Kamer een andere duiding wordt beoogd met de term ‘oordeel’ in de Regeling Grote Projecten dan de invulling die aan het vaktechnische begrip ‘oordeel’ in de standaarden van de NBA moet worden gegeven. Voor het accountantsonderzoek bij historische financiële informatie wordt door de Tweede Kamer wel een dergelijk oordeel verlangd (controleverklaring), maar dat is niet het geval voor toekomstgerichte informatie en informatie over de beheersing en het beheer van het project.”

De auditdienst stelt voor om met de Kamer vooraf te overleggen over concrete verwachtingen en

aandachtspunten en welke aanwijzingen daaruit volgen voor de op te stellen accountantsrapporten. “Daarbij kan, in meer of mindere mate, sprake zijn van maatwerk per project.” Na uitwerking en goedkeuring door de betrokken Kamercommissie rolt daar een opdrachtbevestiging voor de

Auditdienst Rijk uit. “Een opdracht tot het verrichten van ‘overeengekomen specifieke werkzaamheden’ ligt hierbij niet voor de hand, omdat de Kamer een andere en bredere informatiebehoefte heeft dan uitsluitend het verkrijgen van feitelijke bevindingen.”

Opdracht splitsen

Daarom stelt de Auditdienst Rijk voor om de opdracht tot het verrichten van onderzoek naar de rapportages over grote projecten te splitsen in enerzijds een opdracht tot controle van historische financiële informatie, waarbij de Auditdienst Rijk een controleverklaring blijft verstrekken, en anderzijds een ‘overige opdracht’ in termen van de standaarden van de NBA, waarbij de Auditdienst Rijk aansluit bij de wensen die volgen uit de informatiebehoefte van de Tweede Kamer. “Deze twee onderdelen zullen in het accountantsrapport door de Auditdienst Rijk duidelijk van elkaar worden onderscheiden. Het verdient aanbeveling om deze verduidelijking bij een eerstvolgende aanpassing in de Regeling Grote Projecten te verwerken.”