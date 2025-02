BDO vindt overschrijving van 8 ton naar Thaise rekening verdacht

Een vermogende man van 73 benoemt zijn twee kinderen tot erfgenamen. Maar ook zijn Thaise vriendin en haar dochter laat hij flink wat geld na. De vrouw erft 350.000 euro, haar dochter 100.000 euro. De vrouw mag verder nog 15 jaar in het huis van de man wonen en krijgt een ‘onkostenpot’ van 250.000 euro toebedeeld om de woning in Sprang-Cappelle te onderhouden.

8 ton naar Thailand

Tot zover niets vreemds. Maar als de man overlijdt, valt de executeur iets op. Vlak voor zijn dood heeft de man bijna 800.000 euro overgemaakt naar de Thaise rekening van zijn partner. Dat gebeurde gewoon in overleg, beweert de Thaise. Maar de executeur gelooft haar niet en ook bij accountant BDO gaan de alarmbellen af. Hoewel het merendeel van de acht ton van de gezamenlijke rekening komt, betwijfelt BDO of de man wel wist van de overboeking. Een advocaat noemt het bedrag ‘ongebruikelijk’ en gaat ervan uit dat de Thaise het geld ontvreemd heeft.

Rechtszaak

De executeur wil het bedrag van de overschrijving mét rente inhouden op de erfenis die de vrouw toekomt. Ook zou ze moeten opdraaien voor de proceskosten, moet de woning worden leeggeruimd en is ze nog eens 5.000 euro aan inkomsten verschuldigd die na het overlijden van de man zijn ontvangen. Voor de rechter proberen de erfgenamen hun gelijk te halen. Die 5.000 wil ze wel terugbetalen, zegt de Thaise vriendin, maar voor de acht ton die naar Thailand is overgemaakt, heeft ze een simpele verklaring: haar geliefde was vermogend en schafte een lap grond aan om daar een vakantiehuis op te bouwen. Hoewel het geld werd overgeboekt naar haar Thaise rekening, was ze geen mede-eigenaar van de grond.

Geen bewijs

De rechter oordeelt dat de overboeking van acht ton rechtmatig was. Er is geen bewijs dat de man niet van de overschrijving afwist. Ook was er sprake van een gezamenlijke rekening en een samenlevingsovereenkomst. De Thaise vrouw mag het geld dus houden. Maar wie er recht heeft op de gekochte grond blijft onduidelijk.

