NBA wil meer duidelijkheid over rol accountant bij woningtaxatiemodellen

In het Wijzigingsbesluit financiële markten 2026, dat nu ter consultatie voorligt, is bepaald dat geldverstrekkers bij hypotheken mogen uitgaan van een modelmatige (geautomatiseerde) woningtaxatie, mits goedgekeurd door een taxateur. Het statistische model dat daaraan ten grondslag ligt, moet wel verplicht jaarlijks worden gecontroleerd. De NBA wil aanpassingen in de verwachte rol van de accountant en de verantwoordelijkheden met betrekking tot het op te stellen controleprotocol. “De NBA wijst erop dat de term ‘controle’ in deze context niet passend is en pleit voor het gebruik van het begrip ‘assurance-opdracht’. Dit sluit beter aan bij de NBA-beroepsreglementering en voorkomt verwarring over de mate van zekerheid die een accountant kan geven.”

De NBA wil ook een duidelijke uitwerking van de opdrachtformulering in het controleprotocol. Zo moet worden verduidelijkt welke accountant de assurance-opdracht moet uitvoeren en aan welke eisen die moet voldoen. Verder zou de doelstelling van de assurance-opdracht explicieter moeten worden benoemd en moet worden vastgelegd welke partij verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van een standaard controleprotocol. “De NBA ondersteunt de ontwikkeling hiervan en biedt expertise, maar is niet verantwoordelijk voor de vaststelling ervan, zoals nu is vermeld in de tekst van de consultatie.”

Ook vragen bij verzekeraars

Ook het Verbond van Verzekeraars heeft vragen over de voorgestelde audit van taxatiemodellen: “De audit achteraf klinkt logisch, maar het mag niet zo zijn dat als de audit slecht uitpakt alle modelmatige taxaties van het voorgaande jaar komen te vervallen. Wij verzoeken nadrukkelijk op te nemen dat de audit alleen gevolgen kan hebben op toekomstige modelmatige waardebepalingen.”