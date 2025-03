CEA zette in 2024 belangrijke stap naar herziening eindtermen

In 2024 heeft de Commissie Eindtermen Accountantsopleidingen (CEA) belangrijke stappen gezet in de herziening van de eindtermen voor accountantsopleidingen. Dit schrijft CEA in het jaarverslag.

De herziening van de eindtermen komt voort uit eerdere rapportages, waaronder het rapport ‘Stip aan de Horizon’ van CEA en de Raad voor de Praktijkopleiding (RPO). Het project is opgedeeld in twee fasen: eerst wordt een raamwerk ontwikkeld, waarna in 2025 de definitieve eindtermen worden vastgesteld. Eind 2024 is een consultatiedocument gepubliceerd, waarin de uitgangspunten voor het nieuwe raamwerk zijn beschreven. Begin 2025 kunnen stakeholders hierop reageren, waarna het definitieve raamwerk wordt vastgesteld.

Duurzaamheid

Een belangrijk thema in de herziening is de implementatie van de EU-duurzaamheidsrichtlijn (CSRD). Hoewel de richtlijn nog niet definitief is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving, heeft CEA de impact ervan al verwerkt in de conceptversie van de eindtermen. De eerste accountants die in 2024 zijn afgestudeerd, hebben al onderwijs gevolgd over duurzaamheid. De verwachting is dat de richtlijn medio 2025 door de Eerste en Tweede Kamer wordt behandeld, waarna de definitieve eindtermen worden gepubliceerd.

Innovatie in de opleidingen

Naast duurzaamheid speelt innovatie een belangrijke rol in de herziening. In 2024 zijn verschillende experimenten gestart om de opleidingen aantrekkelijker en beter studeerbaar te maken. Zo zijn er experimenten gericht op een bredere instroom van studenten, waarbij zij-instromers meer maatwerk krijgen. Andere experimenten richten zich op de integratie van theorie en praktijk, waardoor studenten de opleiding als motiverender ervaren. De eerste resultaten van deze experimenten zijn positief, hoewel het nog te vroeg is voor definitieve conclusies.

Stakeholders

CEA blijft ook nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het hoger onderwijs en de beroepspraktijk. In 2024 is het meerjarentoezichtplan voor 2025-2027 geactualiseerd, met extra aandacht voor thema’s als fraude, IT, continuïteit en duurzaamheid. Daarnaast heeft CEA regelmatig overleg gevoerd met stakeholders, waaronder de NBA, universiteiten en hogescholen, over de herziening van de eindtermen en andere ontwikkelingen in het accountantsonderwijs.

Toekomstbestendige accountantsopleiding

Met de herziening van de eindtermen en de focus op duurzaamheid en innovatie zet CEA een belangrijke stap naar een toekomstbestendige accountantsopleiding. De komende jaren zullen de experimenten en de implementatie van de nieuwe eindtermen nauwlettend worden gevolgd om ervoor te zorgen dat de opleidingen blijven voldoen aan de eisen van de beroepspraktijk en de maatschappij.

Download hier het jaarverslag.