CEA vordert met eindtermen, ziet knelpunten bij IT en capaciteit

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) heeft in 2025 stappen gezet in de herziening van de eindtermen voor de accountantsopleidingen. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2025. De commissie spreekt van substantiële voortgang in het omvangrijke traject dat moet leiden tot een toekomstbestendig en studeerbaar opleidingsstelsel.

Na een brede consultatiefase en de vaststelling van herziene beroepsprofielen is gestart met het daadwerkelijk uitwerken van de nieuwe eindtermen. Daarbij is gekozen voor een opzet met zes schrijfgroepen waarin vertegenwoordigers uit onderwijs en praktijk samenwerken. Eind 2025 is een eerste versie opgeleverd, waarna een harmonisatieslag volgde om consistentie en samenhang te verbeteren. In 2026 worden de concept-eindtermen inhoudelijk en juridisch getoetst, met als doel vaststelling eind dat jaar.

Pilots

De commissie ziet positieve signalen uit de lopende pilots binnen opleidingen. Studenten en trainees tonen zich volgens het verslag vrijwel unaniem tevreden over thematisch en geïntegreerd onderwijs. Hoewel het nog te vroeg is voor harde conclusies, beschouwt CEA de pilots als waardevolle input voor de nieuwe eindtermen en het toekomstige curriculum.

Toezicht

Uit het reguliere toezicht op zowel theoretische opleidingen als praktijkopleidingen zijn geen structurele tekortkomingen of specifieke risico’s naar voren gekomen. De meeste opleidingen vallen onder ‘normaal toezicht’. Wel blijft de in- en uitstroom, met name binnen Accountancy-MKB-opleidingen, een aandachtspunt.

Curaçao

Opvallend is het aantal ontwikkelingen rond leslocaties in Curaçao. In 2025 werd een aanwijzing voor een leslocatie ingetrokken, terwijl andere aanvragen en uitbreidingen nog in behandeling zijn. Deze internationale component vraagt blijvende aandacht binnen het aanwijzings- en toezichtbeleid.

Praktijkopleiding

Bij de praktijkopleidingen constateert de commissie dat het vernieuwde kwaliteitssysteem van de Raad voor de Praktijkopleiding (RPO) effect sorteert. Tegelijkertijd worden twee knelpunten benoemd. Het huidige IT-systeem sluit onvoldoende aan op de toenemende behoefte aan data-analyse, waardoor processen deels handmatig en foutgevoelig blijven. Daarnaast is er zorg over de bestuurlijke continuïteit, nu de RPO nog geen vaste voorzitter heeft kunnen benoemen.

Financiën

Financieel kende 2025 een stijging van het kostenniveau. De lasten namen toe door hogere personeelskosten, extra werkzaamheden rond de eindtermen en oplopende juridische kosten. Dit leidde tot een begrotingswijziging, die later in het jaar werd goedgekeurd. Ondanks de stijging bleef het resultaat neutraal.

Vooruitblik

Voor 2026 staat de afronding van het herzieningstraject centraal. De commissie verwacht een intensief jaar waarin consultatie, toetsing en implementatievoorbereiding samenkomen. Tegelijkertijd houdt CEA rekening met mogelijke extra druk op capaciteit en middelen door lopende juridische procedures.

Download hier het jaarverslag.