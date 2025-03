Stevige groei Visma blijft doorzetten

Merete Hverven, CEO van Visma: “2024 was opnieuw een spannend en veelbewogen jaar voor Visma, waarin we onze positie als toonaangevende leverancier van bedrijfskritische software aan de private en publieke sector verder hebben versterkt. Opnieuw hebben we laten zien dat we bestand zijn tegen veranderende marktfundamenten en bedrijfscycli en hebben we onze meer dan twee decennia lange traditie van consistente groei met dubbele cijfers – zowel aan de boven- als aan de onderkant – in stand gehouden.”

Bijna verdubbeling klantenbestand

Visma is leverancier van cloudsoftware, en had in 2023 nog een omzet van € 2,4 miljard. Het softwareaanbod van Visma op de Nederlandse en Belgische markt omvat oplossingen voor financieel beheer, HRM, inkoop en e-government. Visma Benelux bestaat uit meer dan 50 bedrijven die zich allemaal richten op cloudsoftware.

De Visma-groep levert nu software aan bijna 2 miljoen klanten in Europa en Latijns-Amerika, een stijging van meer dan 521.000 op jaarbasis. “In totaal hebben we ons klantenbestand in de afgelopen vier jaar bijna verdubbeld, wat is bereikt door een combinatie van organische groei en meer dan 140 overnames. Als ik kijk naar hoe Visma momenteel is gepositioneerd in onze markten, met toonaangevende investeringen in technologie en zeer toegewijde medewerkers, heb ik er alle vertrouwen in dat we dit momentum de komende jaren kunnen vasthouden”, zegt Hverven.

Voortdurende internationale expansie

Naast solide organische groei hield Visma in 2024 een actieve M&A-agenda aan, met in totaal 33 nieuwe softwarebedrijven, waaronder de eerste overname in de Italiaanse (Fiscozen) en Kroatische (Moj eRačun) markt. “Onze aanpak voor het betreden van nieuwe markten is om lokaal de meest veelbelovende, opkomende SaaS-startups over te nemen, met producten die klanten interessant vinden. Het feit dat we ondanks de hevige concurrentie van andere kopers zoveel bedrijven hebben kunnen aantrekken om zich bij Visma aan te sluiten, is een bewijs van de kwaliteit van ons fusie- en overnameteam en de aantrekkelijke waarde die we softwareondernemers bieden”, zegt Hverven.

Duurzaamheid

Visma heeft ook zijn duurzaamheidsrapport over 2024 gepubliceerd. Het jaar was volgens Visma “een keerpuntjaar waarin Visma scope 1-emissies met 12 procent en scope 2-marktgebaseerde emissies met 28 procent heeft verminderd, naast andere positieve milieuresultaten. De Groep behoort nog steeds tot de top 5 procent van de technologiesector op gebieden als diversiteit, inclusie en betrokkenheid van werknemers. In november 2024 erkenden de Financial Times en Statista Visma als een van de “Diversity Leaders” van Europa, gebaseerd op een onderzoek waarbij bedrijven door werknemers werden beoordeeld op hun beleid voor inclusie en gelijkheid.” Hverven: “Dit is een positie die we willen behouden en verbeteren, in de veilige wetenschap dat de mensen van Visma verreweg het waardevolst zijn.”

Het Jaarverslag 2024 & het Duurzaamheidsverslag 2024 van Visma.