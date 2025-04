‘Onzekerheid op beurs biedt kansen voor Nederlandse bedrijven’

Donald Trump is onvoorspelbaar. Waar de president de Amerikaanse importheffingen voor de EU nu heeft verlaagd, kan dat morgen zo weer anders zijn. Veel berichtgeving over de handelsoorlog is pessimistisch van toon, maar de onzekerheid op de beurs biedt ook kansen voor Nederlandse producenten. Dat stelt Joost Vrancken Peeters van Flynth.

Vrancken: “Zelfs als de importheffingen snel worden opgeheven, verdwijnt de onzekerheid op de beurs niet zomaar. Maar er is nog steeds veel geld in de markt. Het geld dat nu niet op de beurs wordt belegd, gaat érgens heen. In dit geval vooral naar private equity: partijen die buiten de aandelenbeurs om in bedrijven investeren. Zij zijn nu hard op zoek naar interessante bedrijven om hun geld in te stoppen.”

Beter concurreren

Dat biedt kansen voor Nederlandse producenten die geld nodig hebben om een efficiëntieslag te maken, bijvoorbeeld om hun prijzen te kunnen verlagen. Daarmee kunnen ze beter concurreren met Chinese producten in zowel Europa als de Verenigde Staten. Die concurrentie wordt vooral in Europa groot, omdat Chinese bedrijven wiens Amerikaanse afzet kleiner wordt naar verwachting hun pijlen op Europa gaan richten. Wij lopen echter nog altijd voorop in innovatie en kwaliteit, aldus Vrancken.

“Ook het armpjedrukken tussen de VS en China kan gunstig zijn voor Europese producenten die van plan zijn om de Amerikaanse markt op te gaan”, vervolgt de Flynth-adviseur. “Door de hoge importheffingen op Chinese producten wordt de concurrentie immers duurder. Nederlandse producten worden daarmee relatief goedkoper, en bovendien worden zij als van betere kwaliteit gezien.”

Bron: ANP