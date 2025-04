Accountantskamer bestraft opnieuw accountants voor niet naleven PE-verplichtingen

De Accountantskamer heeft uitspraak gedaan in 23 tuchtzaken die waren aangespannen door de NBA in verband met het niet naleven van de PE-verplichtingen voor het jaar 2023. Volgens de tuchtrechter hebben de accountants het publieke vertrouwen in een goede uitoefening van het accountantsberoep geen goede dienst bewezen.

De NBA voerde aan dat de betrokken accountants geen PE-portfolio over 2023 hadden opgesteld, ondanks dat zij hier meerdere malen toe zijn verzocht. Omdat de accountants het verplichte portfolio niet hebben overlegd, concludeerde de NBA dat zij niet aan hun permanente educatieverplichtingen hebben voldaan.

In totaal diende de NBA in oktober 2024 klachten in tegen dertig accountants. Vijf klachten werden vóór de zitting, die plaatsvond op 3 maart 2025, ingetrokken. Tijdens de zitting besloot de NBA na het horen van het verweer nog eens twee klachten te laten vallen, waardoor er 23 zaken overbleven waarin uitspraak is gedaan.

Alle klachten gegrond

De Accountantskamer verklaart alle 23 klachten gegrond. Daarbij wordt aan zes accountants de maatregel opgelegd van tijdelijke doorhaling uit het register voor de duur van één maand. Volgens de tuchtrechter wijst het zonder geldige reden niet voldoen aan de PE-verplichtingen ‘op een gebrek aan besef van het belang dat het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid heeft voor een adequate, professionele dienstverlening en het publieke vertrouwen in een goede uitoefening van het accountantsberoep.’

Variërende bestraffingen

Drie accountants krijgen een waarschuwing opgelegd. In deze zaken waren verlichtende omstandigheden aanwezig, waardoor werd afgezien van zwaardere maatregelen.

Voor veertien accountants viel de straf zwaarder uit. Zij kregen een doorhaling van drie maanden opgelegd vanwege eerdere veroordelingen voor vergelijkbare tekortkomingen bij het opstellen van het PE-portfolio over 2022. De Accountantskamer oordeelde dat deze eerdere sancties een duidelijk signaal hadden moeten zijn en dat van deze accountants mocht worden verwacht dat zij hun verplichtingen in 2023 wel zouden nakomen. Door dit opnieuw na te laten, wekken zij volgens de tuchtrechter de indruk zich weinig gelegen te laten liggen aan de regels van de Nadere Voorschriften Permanente Educatie (NVPE). Dit rekent de Accountantskamer hen zwaar aan, mede vanwege het bredere maatschappelijke belang dat met vakbekwaamheid en naleving van deze voorschriften is gemoeid.

Alle uitspraken worden gepubliceerd op de website van de Accountantskamer en op www.tuchtrecht.overheid.nl.