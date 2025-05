Heinen schrapt aanwijsverplichting, accountants blij

De Wijzigingswet accountancy wil de kwaliteit in de sector verbeteren. Zo wordt het externe toezicht door de AFM versterkt en komt er een verplicht onafhan­kelijk intern toezicht via een raad van commissarissen. De sector ageerde al langere tijd tegen het wetsvoorstel dat onwerkbaar en te dwingend werd geacht. Na aandringen van de Tweede Kamer kwam minister Heinen begin mei met aanpassingen. “Ik schrap vooralsnog de plicht voor reguliere vergunninghouders om te rapporteren over hun score op de kwaliteitsindicatoren”, schrijft de minister. “Met als gevolg dat nu alleen de zes grootste accountantsorganisaties zullen gaan rapporteren. Deze beperking van de reikwijdte betekent dat het mkb niet of minder te maken zal krijgen met de invoering van de kwaliteitsindicatoren voor hun accountantsorganisatie.” De SRA toont zich ‘verheugd’ omdat ze ‘continu’ heeft ‘gewezen op de disproportionele regeldruk’ die de rapportageplicht voor reguliere vergunninghouders met zich mee zou brengen.

Aanwijsbevoegdheid

Een andere belangrijke aanpassing van het wetsvoorstel is dat de aanwijzingsbevoegdheid voor beroepsorganisatie NBA wordt uitgesteld. Oorspronkelijk wilde Heinen dat bedrijven of instellingen die geen accountant kunnen vinden er verplicht een krijgen toegewezen. Heinen zegt nu dat hij er niet van overtuigd is dat er grote bedrijven of instellingen zijn die geen accountant kunnen vinden. Zolang dat niet het geval is, is de maatregel volgens hem niet nodig, maar dat kan veranderen. De verplichte aanwijzing van een accountant kan er alsnog komen wanneer blijkt dat er organisaties zijn die alles op orde hebben en desondanks geen accountant kunnen vinden.

PwC-bestuurder Wytse van der Molen is blij met het schrappen van de aanwijsbevoegdheid. “We vinden het positief dat de minister die pas in werking wil laten treden als hij ervan overtuigd is dat een onderneming die wel voldoet aan de randvoorwaarden voor een kwalitatief goede accountantscontrole, toch niet in staat is een accountant te benoemen”, schrijft hij. “Als een bedrijf geen accountant kan vinden, zijn daar hoogstwaarschijnlijk gegronde redenen voor”, laat hij weten aan het Financieele Dagblad.

‘Duidelijkheid en rust’

In diezelfde krant noemt een woordvoerder van KPMG het in een eerste reactie ‘goed dat de minister nu keuzes maakt ten aanzien van de Wijzigingswet accountancy. Het biedt duidelijkheid en daarmee rust.’ KPMG is en was kritisch over de aanwijsbevoegdheid, omdat ‘dit instrument het onderliggende probleem van het sectorbrede tekort aan accountants niet oplost.’ Volgens KPMG is het nu tijd met de wet aan de slag te gaan. Dat is ook de nadrukkelijke wens van beroepsorganisatie NBA. Die pleit voor een snelle behandeling van de wet, die al sinds eind 2023 op behandeling wacht.

Bron: FD