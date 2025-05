ZZP’ers haken massaal af na aanscherping regels 

Voor het eerst sinds 2013 is het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) gedaald. In het eerste kwartaal van dit jaar stopten er per saldo 28.000, blijkt uit cijfers van het CBS.

De daling volgt op de aangescherpte regels tegen schijnzelfstandigheid die per januari ingingen. Werkgevers die zzp’ers inhuren voor werk dat ook door vaste werknemers gedaan kan worden, riskeren nu boetes. Hoewel de Belastingdienst dit jaar nog waarschuwt in plaats van beboet, schakelt 40% van de betrokken bedrijven al over op andere constructies.

Kraptegebieden hardst getroffen

Met name in sectoren met personeelstekorten – zoals zorg, techniek en horeca – daalde het aantal zzp’s sterk. Ook onder bouwvakkers en webwinkeliers was de terugval opvallend. Van de ex-zzp’ers koos een deel voor flexwerk (47.000) of een vaste baan (12.000), terwijl 48.000 helemaal zonder werk zit.

Pas over een jaar volledig effect

De grootste impact wordt verwacht wanneer de Belastingdienst daadwerkelijk gaat handhaven. Voor nu lijkt de angst voor sancties al voldoende om het tij te keren in een markt die jarenlang alleen maar groeide.

Bron: CBS