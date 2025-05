Maatregel dreigt voor accountant na rampzalige hertoetsing kantoor

De kantoortoets was een ramp, het verbeterplan werd tot twee keer toe afgewezen en bij de uiteindelijke hertoets bleef een klein accountantskantoor op de Veluwe in gebreke. Het is tijd dat de tuchtrechter een maatregel oplegt, meent de NBA. De beklaagde accountant hoopt toch op een laatste kans.

Zaak nr: 25/587 Wtra AK

Op driekwart van de zitting klapt de accountant maandag verzuchtend met zijn hand op tafel. ,,Ik heb het wel onderzocht, alleen niet vastgelegd.” Hij weet inmiddels dat dit een valkuil voor hem was, het gebrek aan vastlegging. ,,Ik ben nogal kort van stof”, legt hij uit. Maar ‘niet vastgelegd, is niet gedaan’, legt de voorzitter uit.

De accountant van het kleine kantoor op de Veluwe kreeg in 2021 de toetsers van de NBA op bezoek. Vier van de vier onderzochte dossiers waren onvoldoende. Toen gevraagd werd om een verbeterplan en de accountant deze opstuurde, groeiden de zorgen bij de NBA. ,,We hadden er geen vertrouwen in dat het goed kwam”, zegt een vertegenwoordiger van de NBA op de zitting maandag. Vandaar dat de accountant apart op gesprek werd uitgenodigd. Daarna werd opnieuw een verbeterplan afgewezen. Zijn laatste plan voldeed wel aan de eisen.

Op de hertoets eind 2023 en begin vorig jaar bleek echter dat ‘er nauwelijks uitvoering is gegeven’ aan dat verbeterplan, zei advocaat Luc Franssen namens de beroepsorganisatie voor accountants. De accountant leefde niet de normen na bij het rapporteren, legde onvoldoende vast en er was sprake van een gebrek aan evaluatie. De accountant heeft inmiddels Auxilium Adviesbureau ingeschakeld en de nodige verbeteringen doorgevoerd. Maar het is te laat, stelt de NBA. ,,Het doet niets af aan de geconstateerde tekortkomingen. De reguliere toetsing had voldoende aanleiding moeten zijn om het verbeterplan op te volgen.”

,,Waarom gingen bij u de alarmbellen niet eerder af?” vraagt de voorzitter aan de beklaagde accountant. ,,Ik was naïef, denk ik”, reageert hij. ,,We dachten dat we goed op weg waren.” Dat de kwaliteit binnen zijn kleine kantoor niet goed bewaakt werd, beseft de beklaagde accountant inmiddels terdege. Ook John Weerdenburg van Auxilium was verrast dat de accountant zo laat bij zijn adviesbureau aanklopte. Mogelijk wierp schaamte hier een drempel op. Toch zag Weerdenburg mogelijkheden om de accountant over een paar jaar, als hij met pensioen gaat, ‘via de voordeur’ de accountancy te verlaten. In plaats van via een zijdeur als een forse maatregel wordt opgelegd. ,,Het kwaliteitssysteem is nu op orde, voor zover wij dat kunnen beoordelen.”

Hij noemde het oordeel van de NBA ‘zwaar’. ,,Alsof hij zijn werkzaamheden niet goed doet. Maar het gaat met name om interpretatie en zeker om de vastlegging.” Dat viel de voorzitter ook op. Zo wordt de accountant verweten dat hij een derdengeldrekening van een notaris niet onderzocht. Maar dat deed hij wel, reageert de accountant, het is alleen niet vastgelegd. Een verzoek van Weerdenburg om nu alsnog de verbeteringen te bekijken, daar ziet de NBA weinig in. De accountant heeft voldoende tijd gehad om alles op de rit te krijgen. ,,Ik ben er nog steeds van overtuigd dat er behoorlijke stappen zijn gezet”, zegt de accountant.

De tuchtrechter doet binnen circa twaalf weken uitspraak.