AI-geletterdheid: wie het niet is, vormt straks een risico

Verantwoord omgaan met AI is geen keuze meer. Het is onderdeel van professioneel vakmanschap, schrijft Pascale Petiet.

AI is er al. Maar zijn wij er klaar voor?

Je collega stuurt een rapport waarvan je denkt: dit is wel erg soepel geformuleerd. AI? Waarschijnlijk wel. Maar weet je ook welke data erin zijn gestopt, en waar die terechtkomen?

AI is geen toekomstmuziek meer. Het zit in onze e-mails, vergadernotulen, spreadsheets en klantcommunicatie. Toch worstelen veel professionals met één fundamentele vraag: hoe ga ik hier verantwoord mee om? Het antwoord begint bij één cruciaal begrip: AI-geletterdheid.

Geen luxe, maar noodzaak

AI-geletterdheid is méér dan weten dat ChatGPT bestaat. Het vraagt inzicht in hoe AI werkt, wat de risico’s zijn, en hoe je het verantwoord inzet. In een sector als de accountancy, waar gewerkt wordt met gevoelige financiële en persoonlijke gegevens, is dat geen luxe maar bittere noodzaak.

Zonder basiskennis loop je het risico blind te vertrouwen op uitkomsten die fout of bevooroordeeld zijn. Denk aan een verkeerd geformuleerde fiscale analyse of een misleidende cashflow-berekening—allemaal op basis van ogenschijnlijk plausibele AI-output. De gevolgen? Van imagoschade tot aansprakelijkheid.

De verantwoordelijkheid ligt bij ons

Tools als Microsoft 365 Copilot en Google Gemini winnen razendsnel terrein. Ze genereren samenvattingen, stellen teksten op en lijken onschuldig. Maar achter die gebruiksvriendelijkheid schuilen risico’s. Worden klantgegevens gedeeld? Wordt jouw input gebruikt om AI-modellen te trainen? En wie draagt daarvoor de verantwoordelijkheid? Gratis versies zijn niet gratis: je ruilt je data in voor het gebruik van de AI.

Accountants zijn vertrouwenspersonen. Ons werk draait om betrouwbaarheid, transparantie en zorgvuldigheid. Als AI ons ondersteunt in het controleren en adviseren, dan moeten wij begrijpen hoe uitkomsten tot stand komen. Niet blind volgen, maar bewust toepassen. Dat vereist kennis, inschatting en een kritische houding.

AI-geletterdheid is dus geen technische hobby, maar een professionele vereiste. Gelukkig zijn er trainingen, testomgevingen en masterclasses waarin je veilig kunt leren werken met AI.

Verantwoord AI-gebruik is geen kwestie van tijd, maar van vakmanschap. Dat begint vandaag.

Pascale Petiet is eigenaar van AI4 Accountancy, een platform waar accountants, administratiekantoren en belastingadviseurs elkaar kunnen vinden rond het thema AI.