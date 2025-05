GenAI Tracker laat zichtbaarheid accountantskantoren in ChatGPT zien

Met de lancering van de GenAI Tracker introduceert marketingbureau Search Signals een tool die accountantskantoren direct inzicht geeft in hun zichtbaarheid binnen AI-zoekmachines zoals ChatGPT en Gemini.

Het gebruik van AI platformen zoals ChatGPT en Perplexity neemt steeds verder toe. In de strijd om naamsbekendheid en klikken is het als accountantskantoor belangrijk om zichtbaar te zijn in AI, lichten de initiatiefnemers toe.

Zo werkt de tool

De GenAI Tracker analyseert welke bedrijven worden genoemd op relevante prompts. Het resultaat is een AI Visibility Score – een cijfer van 0 tot 100 dat laat zien hoe goed een merk scoort binnen AI-gegenereerde antwoorden.

Bas Klein van Search Signals: “Het voordeel van AI-resultaten ten opzichte van Google is dat je direct antwoord krijgt op je vraag. Als accountantskantoor wil je daar gewoon tussen staan, niet alleen voor leads maar ook voor branding. Niet elk resultaat in AI bevat namelijk een link naar een website. Als je merk wordt genoemd, ook zonder dat er wordt geklikt naar je website, dan blijf je zichtbaar en top-of-mind.”

Zo scoor je beter binnen AI

Enkele tips van Search Signals:

Schrijf content met een heldere structuur qua koppen, alinea’s, verwijzingen en onderbouw je propositie met feiten en betrouwbare bronnen

Richt je niet alleen op je dienst, maar speel ook in op informatieve zoekvragen van je doelgroep

Kies contentvormen die goed werken in AI en zoekmachines, zoals tabellen, FAQ’s en stapsgewijze uitleg

Zorg voor een technisch sterke website met behulp van structured data (schema markup)

Stem je content af op de zoekintentie achter de vraag – niet alleen op het zoekwoord

Zorg dat je merk genoemd wordt in externe artikelen zoals toplijsten en vergelijkingspagina’s

Bouw stap voor stap autoriteit op binnen jouw vakgebied of niche

Het rapport is gratis aan te vragen en wordt deels samengesteld door AI, deels door menselijke experts. De GenAI Tracker is hier te vinden.