Boekhouder Joep H verraadde zich met bijnaam ‘boekie’

Uit onderschepte chatberichten blijkt dat boekhouder Joep H zich niet alleen verschool achter bijnamen als ‘boekie’ en ‘bookie’, maar ook betrokken is bij een grote cokevangst in Bleiswijk.

Op 15 oktober 2023 onderschept de Belgische politie 7717 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen. De partij zit verstopt tussen bananen. Opsporingsdiensten volgen de vrachtwagenchauffeur die de bananen komt halen. Zijn eindbestemming blijkt het Nederlandse Bleiswijk. Als de lading wordt uitgehaald, valt de politie binnen en arresteert een aantal mannen. In ruil voor een lage straf zullen zij meewerken met het politieonderzoek.

Chatberichten

Zodoende komt justitie in bezit van honderden zeer interessante chatberichten. De opdrachtgevers van het coketransport gebruiken niet hun echte namen maar een alias als ‘boekie’ en ‘bookie’ leidt de politie naar het Belgische drugsdossier Costa, n kilo’s misschien wel het grootste West-Europese cocaïneonderzoek ooit. Onder de naam ‘Boek’, ‘Boek oud’ en ‘Boek 2.0’ heeft de Limburgse boekhouder Joep H. volgens de Belgen honderduit over drugstransporten gesproken. In het Bleiswijkse drugsonderzoek gebruikt een van de verdachten bijnamen als ‘Boekie’ en ‘Bookie’. Op basis van de inhoud van chatberichten én de locatie van zijn telefoon is Joep H. geïdentificeerd als gebruiker van deze aliassen.

Tegen Joep H lopen inmiddels drie onderzoeken. Justitie ziet hem als de boekhouder van de onderwereld.

Bron: De Limburger