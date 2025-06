Nieuwe startupdefinitie voor box 3 en aandelenoptieregeling

Staatssecretaris Van Oostenbruggen heeft een voorgenomen wijziging aangekondigd in de fiscale behandeling van startups en scale-ups. De kern hiervan is de introductie van een uniforme, beter passende definitie van deze ondernemingen, die zowel in de Wet werkelijk rendement box 3 als in de nieuwe aandelenoptieregeling voor werknemers wordt toegepast.

In het wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3 worden aandelen in startups momenteel behandeld onder het regime van de vermogenswinstbelasting, in tegenstelling tot het reguliere aanwasregime. De gehanteerde definitie baseert zich echter primair op administratief toetsbare criteria (bestaansduur, omzet), en schiet tekort in het weerspiegelen van de economische realiteit van startups. In samenwerking met EZK is onderzocht hoe een nieuwe, inhoudelijkere definitie kan bijdragen aan een rechtvaardiger en werkbaarder fiscaal kader.

Nieuwe definitie en RVO-beoordeling

De voorgestelde definitie rust op vier cumulatieve criteria:

Innovatief karakter en schaalbare bedrijfsactiviteiten; Aantoonbaar groeiplan met concrete opschalingsstappen; Juridische structuur als BV, NV of vergelijkbare Europese rechtsvorm; Geen surseance/faillissement en passende solvabiliteit en liquiditeit.

De toetsing en beschikking liggen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die al ervaring heeft met vergelijkbare startupbeoordelingen voor migratiedoeleinden. Een positieve RVO-beschikking geldt acht jaar en kan na hertoetsing telkens met vijf jaar worden verlengd.

Fiscale implicaties en overgang

Aandelen kwalificeren gedurende de beschikking onder de vermogenswinstbelasting in box 3. Bij beëindiging van de beschikking – bijvoorbeeld door beursgang of verhandelbaarheid van aandelen – volgt directe belastingheffing over het verschil tussen verkrijgingsprijs en marktwaarde.

Dezelfde definitie wordt beoogd voor toepassing in de nieuwe aandelenoptieregeling in de loonheffingen (invoering: 2027). Daarbij geldt als voorwaarde dat de onderneming bij toekenning van de opties over een geldige RVO-beschikking beschikt.

Vervolgproces

De definitie wordt via nota van wijziging in het wetsvoorstel geïntegreerd en nader uitgewerkt in lagere regelgeving. Uitvoeringsvragen, ICT-impact en interdepartementale gegevensdeling worden nog onderzocht. Een uitvoeringstoets door Belastingdienst en RVO volgt. Budgettaire neutraliteit wordt vooralsnog niet in gevaar geacht.

Onderzoek naar een nieuwe definitie startups in Wet werkelijk rendement box 3 en aandelenoptieregeling voor werknemers in de loonheffingen