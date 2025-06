Alweer film met ‘saaie’ accountant

Heeft Hollywood een saaie man met stropdas nodig, dan is de kans groot dat ze een accountant nemen. Ook in de Stephen King-verfilming The Life Of Chuck is het weer raak.

Nadat eerder dit jaar The Accountant 2 in de bioscoop draaide, speelt nu opnieuw een accountant de hoofdrol in film. In The Life Of Chuck, naar een boek van Stephen King, volgen we het leven van de ‘saaie’ Charles ‘Chuck’ Krantz. Het is een verhaal dat in omgekeerde volgorde verteld wordt en waarbij de ‘gewone man’ natuurlijk helemaal niet zo gewoon blijkt te zijn.

Rampspoed

De bewerking van Kings boek begint onheilspellend. Overstromingen, bosbranden en aardbevingen teisteren de aarde. Hemellichamen ontploffen. Het internet valt uit en het einde der tijden lijkt nabij. Dan verschijnt op tv, radio en billboards opeens dezelfde advertentie van een glimlachende man in maatpak, kop koffie voor zijn neus en daaronder de tekst: “Bedankt Chuck, voor 39 geweldige jaren!”

Dansen

In drie hoofdstukken die achterstevoren worden verteld, wordt duidelijk wie deze Chuck is. Een eerzame accountant die na het verongelukken van zijn ouders is grootgebracht door zijn grootouders. Zoals te verwachten valt, zien we hoe Chuck op een gegeven moment zijn saaie accountantsmakser afzet en spontaan begint te dansen op het ritmische drumspel van een straatmuzikanten.

Lichte film

Volgens dagblad Trouw is The Life Of Chuck een film over leven en dood, die opzettelijk licht van toon is. Meer dan over verdriet gaat de film over verwondering en de magie van alledag. En, als we deze krant mogen geloven, begrijpen we aan het eind van de film ook waarom Chuck accountant is geworden.