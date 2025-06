Auditprofessional nog steeds behoorlijk ‘happy’

In zijn eerste Audit Happiness Barometer publiceert Qconcepts de uitkomsten van een breed onderzoek onder 200 audit professionals. Die beoordelen hun happiness tijdens busy season met een 7,0. Aandacht, transparantie en oprechte betrokkenheid zijn volgens Qconcepts de sleutel tot langdurig werkgeluk in de auditsector.

Tijdens busy season geven audit professionals hun werkgeluk een 7,0 gemiddeld. Dit is 0,2 punt lager dan de score van het Qconcepts werkgelukonderzoek van vorig jaar. Partners/directeuren van de Next10 ervaren aanzienlijk meer happiness (9,0) dan partners bij de Big4 (7,0). Assistant-managers, supervisors en controleleider bij de Big4 scoren met 6,0 het laagst op werkgeluk.

Werkdruk

De werkdruk is met een score van 3,7 (waarbij 1 laag en 5 hoog is) iets aan de te hoge kant. Er zijn hierin geen significante verschillen tussen functies en ook niet tussen de grootte van kantoren. De werk-privébalans is bij de Big4 lager (5,9) dan bij andere kantoren (6,4). Opnieuw geven assistant-managers, supervisors en controleleider bij de Big4 het laagst cijfer: 5,2. Bij de Next10 waarderen zij hun werk-privébalans aanzienlijk hoger (6,4).

Sfeer

Waar de balans tussen werk- en privéleven de laagste beoordeling krijgt, zijn auditors het meest positief over de cultuur/sfeer in de organisatie. Dit aspect krijgt een 7,9. Partners en directeuren bij kleine accountantskantoren zijn over de teamsfeer het minst positief (6,8). Deze groep scoort wel vaker lager dan collega’s met dezelfde functie bij grotere kantoren. Hun overall cijfer is met een 6,6 bijvoorbeeld wel erg mager bij de 9,0 die partners/directeuren bij de Next10 voor hun werkgeluk geven.

Langer in dienst, minder happy

Opvallend is dat hoe langer de audit professional bij dezelfde werkgever werkt, hoe lager de happiness wordt. Professionals die kort in dienst zijn (0-2 jaar) zijn het meest positief over hun arbeidsvoorwaarden en merken het minst op over hun werkdruk en planning. Volgens de deelnemers maken de volgende drie dingen het verschil: waardering, luisteren en transparantie, en een betere planning. Audit professionals vragen om meer oprechte aandacht, betere communicatie en actieve betrokkenheid van hun leidinggevenden. Eén van de deelnemers geeft aan: “Meer luisteren naar wat er op de werkvloer speelt, dan uitsluitend sturen op productiviteit en afboekingen.”

Werkgeluk is geen bijzaak

In organisaties waar medewerkers bijvoorbeeld invloed hebben op de planning, waar wekelijks overleg plaatsvindt en waar daadwerkelijk rekening wordt gehouden met wensen rondom klanten en collega’s, wordt het werkgeluk hoger gewaardeerd. Eén van de deelnemers benoemt: “Wat mijn werkgeluk verhoogt, is dat er actief naar de planning wordt gekeken en bijgestuurd als het te druk wordt. Daarnaast is er oprechte aandacht voor teamgevoel, met gezamenlijke activiteiten zoals padel, wakeboarden en teametentjes.”