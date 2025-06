Accountant vreest tijdelijk aan de zijlijn te staan na tuchtklacht NBA

Zaak nr: 25/166 Wtra AK

Na een kantoortoets in 2018 en vervolgens een hertoets in 2023 zag de NBA nog weinig verschil in de kwaliteit van het accountantskantoor, bleek maandag op de tuchtzitting. Bij de hertoets werden vijf dossiers beoordeeld: één vrijwillige controle, twee NOW-controles (corona-overbrugging) en twee samenstelopdrachten. Slechts een van de vijf voldeed. Vanuit het belang van vertrouwen van het maatschappelijk verkeer in het werk van de accountant zijn die tekortkomingen onaanvaardbaar, zei advocaat Irene Oosthoek namens de beroepsorganisatie.

Ook heeft hij na afronding nog een dossier aangepast. “Hij had moeten begrijpen dat na het afgeven van een verklaring dat niet meer mocht”, zei de raadsvrouw. In 2018 was het stelsel van kwaliteitsbeheersing op het kantoor ook al niet op orde. “Hij heeft de afgelopen jaren voldoende gelegenheid gehad orde op zaken te stellen.” Nu ligt er dus de tuchtklacht maar is de beklaagde accountant wel aan het werk gegaan. De toezeggingen geen vrijwillige controles meer te doen, geeft vertrouwen dat hij de tekortkomingen serieus neemt, stelt de NBA. Toch vraagt ze de tuchtrechter om een passende maatregel.

De accountant heeft de fouten erkend. “Mijn cliënt heeft zijn partner uitgekocht en is toen te optimistisch geweest”, zei advocaat Marc Kelder over het besluit van de accountant de hertoets naar voren te halen. De beklaagde accountant werkt sinds jaren ’90 voor dit kantoor, eerst onder de vleugels van zijn leermeester. Die werd zijn compagnon en dat schuurde: ze waren het veel oneens. Maar zijn compagnon was geen accountant is en dus lag alle verantwoordelijkheid bij de beklaagde. Pas recent nam hij ook de aandelen van zijn compagnon over. Vanaf dat moment dacht hij optimistisch het kantoor klaar te stomen voor de toekomst. Maar de hertoets bleek een deceptie. Hij is met het controlewerk gestopt en wil dat niet opnieuw oppakken. Dat hij een controledossier wijzigde geeft hij ook toe. “Ik was me er toen niet van bewust dat dit niet geoorloofd was. Ik heb onvoldoende de regelgeving en kwaliteit voor ogen gehad.”

Inmiddels staat hij er dus niet meer alleen voor. Hij is er van overtuigd binnenkort twee tekenende collega’s te hebben. Deze accountants zijn recent afgestudeerd. Inmiddels heeft hij ook iemand die over zijn schouders meekijkt. “Dat had ik eerder moeten doen. Ik heb dat eerder nooit overwogen.”

De tuchtrechter doet in beginsel binnen twaalf weken uitspraak.