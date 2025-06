Reikwijdte CSRD lijkt nog verder te worden beperkt

De reikwijdte van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wordt naar verwachting nog verder ingeperkt. In de afrondende onderhandelingen over het zogeheten Omnibus I-pakket binnen de Raad van de Europese Unie is een aanpassing in zicht die alleen nog grote ondernemingen met minstens 1.000 werknemers én een omzet van ten minste €450 miljoen onder de rapportageplicht laat vallen.

Dat schrijft minister Heinen van Financiën dinsdag in een Kamerbrief, waarin hij ook aankondigt dat Nederland instemt met de verwachte raadspositie. Het gaat om een forse versmalling ten opzichte van het eerdere Commissievoorstel, waarin een onderneming al onder de CSRD viel bij 1.000 werknemers én €50 miljoen omzet of €25 miljoen balanstotaal. Dat voorstel was op zich al een forse inperking van de reikwijdte van de regels voor duurzaamheidsverslaggeving.

De onderhandelingen over het richtlijnvoorstel in de Raad bevinden zich in een afrondende fase,meldt de minister. Naar verwachting zal in de komende week een raadspositie worden vastgesteld.

Minder ondernemingen, lagere lasten

Met de nieuwe reikwijdte zal een aanzienlijk kleiner aantal ondernemingen rapportageverplichtingen hebben onder de CSRD. Nederland heeft zich tijdens de onderhandelingen sterk gemaakt voor het verminderen van de administratieve lasten. Bovendien komt er in de raadspositie naar verwachting een evaluatiebepaling, waarmee op een later moment kan worden bezien of aanpassing van het toepassingsbereik weer wenselijk is, afhankelijk van bijvoorbeeld de ontwikkeling van de duurzaamheidsverslaggevingspraktijk in Europa.

Vrijstelling beursgenoteerde ondernemingen

Een ander belangrijk punt van de Nederlandse onderhandelingsinzet was een vrijstelling voor bepaalde beursgenoteerde ondernemingen. Het gaat daarbij om bedrijven die nu nog wel moeten rapporteren, maar in de toekomst niet meer onder de reikwijdte van de CSRD vallen. De raadspositie voorziet naar alle

waarschijnlijkheid in een lidstaatoptie die deze vrijstelling mogelijk maakt, meldt de minister.

Vrijwillige rapportage

Voor ondernemingen die niet meer onder de rapporteringsverplichting vallen krijgt de Europese Commissie, evenals in het oorspronkelijke Commissievoorstel, de bevoegdheid om vrijwillige rapportagestandaarden op te stellen. Deze ondernemingen krijgen hiermee de mogelijkheid om, indien zij dat willen, wel te rapporteren. Daarnaast zal deze vrijwillige standaard dienen als bescherming voor

ondernemingen in de waardeketen, schrijft Heinen. Die ondernemingen krijgen in de raadspositie naar verwachting onder meer het recht om informatieverzoeken van rapporterende ondernemingen af te wijzen indien die verder gaan dan de vrijwillige standaard. In de raadspositie lijkt, evenals in het oorspronkelijke Commissievoorstel, de sectorale rapportagestandaarden te worden geschrapt.

Assurance

Wat betreft de assurance van duurzaamheidsrapportages is de raadspositie eveneens in lijn met het oorspronkelijke voorstel van de Commissie. Voor deze assurance zal in de toekomst geen verklaring van een redelijke mate van zekerheid vereist zijn; een verklaring met een beperkte mate van zekerheid blijft

volstaan. Dit zal de controlelasten voor ondernemingen verlichten, schrijft Heinen.

Nederland stemt in

De raadspositie sluit inhoudelijk nauw aan bij de Nederlandse inzet zoals vastgelegd in het BNC-fiche, schrijft de minister verder. Nederland is dan ook voornemens in te stemmen. Ondertussen onderhandelt ook het Europees Parlement over het richtlijnvoorstel. Een akkoord van het Europees parlement is voorzien voor komend najaar. Zodra de Raad en het Europees Parlement een positie hebben over het richtlijnvoorstel, zullen de triloogonderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad en de

Europese Commissie beginnen.

Kamerbrief naderend Raadsakkoord Omnibus I-pakket voor wat betreft de CSRD