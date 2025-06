Tweede editie AV-Padeltoernooi groot succes

Na een succesvolle eerste editie in Apeldoorn vond op donderdag 26 juni de tweede editie van het AV Padeltoernooi plaats, ditmaal op de padelbanen in Papendrecht. Het sportieve evenement werd georganiseerd door Visionplanner, Yuki en Nmbrs.

In de categorie beginners wisten Johnnie Drieënhuizen en Don Kaspers van Kees de Boekhouder hun tegenstanders achter zich te laten. Zij mochten als trotse winnaars de beker, in de vorm van een dikke duim omhoog, in ontvangst nemen.

In de categorie intermediate schreven Sven Zuidweg en Stijn Visser van Blankers & Van Vark geschiedenis door de eerste plek te veroveren. Bij de advanced-spelers waren de neven Tim en Bas Sanders van Joanknecht opnieuw niet te verslaan. Zij gingen net als bij de vorige editie in Apeldoorn met de winst aan de haal. Zowel Team RSM als Team AV deed een dappere poging om Joanknecht van de troon te stoten, maar het duo bleek simpelweg te sterk.

Naast de sportieve prestaties was er ook weer volop ruimte voor ontspanning en gezelligheid. Alle deelnemers gingen naar huis met een goedgevulde goodiebag, inclusief een zweetbandje, handdoek, bidon en een lekkernij. Na afloop werd er genoten van een uitgebreide barbecue, waar onder het genot van een hapje en een drankje werd teruggeblikt op de enerverende wedstrijden.

De vraag is wie er tijdens de volgende editie in staat zal zijn om het dominante Joanknecht-duo van de troon te stoten. Eén ding is zeker: het AV Padeltoernooi is een sportieve traditie geworden waar de accountancysector elke keer weer met veel enthousiasme naar uitkijkt.

De organisatie dankt de volgende bedrijven uit de accountancy- en salarissector: Joanknecht, RSM Accountants, YENS B.V., Scope Services, Syfers Administratie & Advies BV, DIJA Finance B.V., Daamen & van Sluis Accountants Belastingadviseurs, numblees, NVE Salaris B.V., Blankers & Van Vark, Instaclause, Kees de Boekhouder, iSprout, Acuity B.V., Duisenburgh BV. en Qweba.