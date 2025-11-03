AV-Padeltoernooi 2025: sportieve strijd en gezelligheid in Utrecht

Op vrijdag 31 oktober vond het AV-Padeltoernooi 2025 plaats bij Peakz Utrecht Vechtsebanen. Het toernooi werd georganiseerd door Accountancy Vanmorgen, in samenwerking met Bureau Opmerkelijk. Onder de deelnemers bevonden zich de partners en vrienden van Accountancy Vanmorgen (AV) en de relaties van Bureau Opmerkelijk. De dag stond in het teken van het tienjarig bestaan van Accountancy Vanmorgen. Een feestelijke mijlpaal die op sportieve wijze werd gevierd.

De spelers werden verdeeld over drie niveaus: Beginners, Intermediate en Advanced. Alle winnaars gingen er opnieuw weer vandoor met de eer én een beker in de vorm van een duim omhoog.

In de categorie Beginners wisten Gideon van Aalst en Zino Belkada van Sazas de overwinning te behalen tegen Haans Smout en Niels de Klerk van SBR Nexus. Het duo Sazas gaven na afloop aan volgend jaar zeker terug te keren, ditmaal in de Intermediate-categorie. Bij de Intermediate-spelers ging de winst naar Twan van Zandvoort van Zenvoices die op dit toernooi een goede samenwerking vormde met Martijn van Oosteren van Qconcepts. Ze stonden in de final tegen Thomas Klopstra en Ronald Dekkers van Acuity die net tekortschoten om de winst binnen te halen.

De finale in de categorie Advanced werd een ware thriller. Jay Damhuis van ValidSign vormde samen met Syl en Mees Rouwendal van MOC Uitgevers een goed team. Deze combinatie begon sterk in de finale en nam al snel een ruime voorsprong. Toch wisten Tim en Bas Sanders van Joanknecht, winnaars van de afgelopen twee edities, knap terug te komen. De strijd eindigde in een golden point, waarbij het uiteindelijk ValidSign/MOC Uitgevers was die de beslissende bal wist te scoren. Daarmee kwam er een einde aan de succesvolle zegereeks van Joanknecht, en ging de beker dit jaar naar de combinatie ValidSign/MOC Uitgevers.

Alle deelnemers ontvingen een goodiebag, gevuld met een zweetbandje en een set padelballen als sportieve herinnering aan een geslaagde dag.

Met deze editie is het AV-Padeltoernooi 2025 officieel afgesloten, maar de traditie krijgt ongetwijfeld een vervolg in 2026. Wil je volgend jaar ook een padeltoernooi voor je personeel en/of je relaties organiseren? AV is dan graag jullie partner!

MOC Uitgevers en Bureau Opmerkelijk danken alle partners en vrienden die sportief hebben bijgedragen aan het succes van dit gezellige evenement: Hix, Acuity B.V., Exact, Zenvoices, PinkWeb, Joanknecht, Becky.works, SBR Nexus, Sazas, Validsign, Incomme, SD Worx, Qconcepts.