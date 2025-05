Doe jij ook mee aan het AV-padeltoernooi op 26 juni?

Samen met Yuki en Nmbrs zorgen we voor een sportieve dag bij Peakz Padel Papendrecht Oostpolder. Het toernooi biedt accountants én salarisadministrateurs van accountantskantoren de kans om op een informele manier met collega’s en vakgenoten in contact te komen.

Sporten met collega’s vormt een krachtige combinatie: het zorgt voor strijd op de baan, maar ook voor gezelligheid en verbinding tussen verschillende kantoren. Tijdens de vorige editie namen onder andere Joanknecht, Newtone en Bone Accountants enthousiast deel en werd er volop gestreden om de prijs, met tussendoor genoeg ruimte voor netwerken en ontspanning.

De deelname is kosteloos en bedrijven kunnen zich inschrijven met maximaal twee teams van twee personen per kantoor. De poules worden ingedeeld op basis van niveau, zodat iedereen op een passende manier kan meedoen. Of je nu een ervaren speler bent of voor de gezelligheid komt, iedereen is welkom.

Programma:

• 14.15-14.45 uur: Aanmelden

• 15.00-18.00 uur: Toernooi

• 18.00-18.30 uur: Prijsuitreiking

• 18.30-20.00 uur: Netwerkborrel en barbecue

Tussen de wedstrijden door staat een lekker drankje klaar om even bij te komen en informeel met andere kantoren te praten. Na afloop sluiten we de dag gezamenlijk af met een heerlijke barbecue, een uitgelezen kans om nieuwe contacten op te doen en de dag goed af te sluiten.

Zien we jou op het AV-padeltoernooi op 26 juni? Let op: vol = vol!

Schrijf jouw kantoor op tijd in om zeker te zijn van gratis deelname aan het AV-padeltoernooi.