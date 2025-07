‘Enigmatische’ boekhouder stal ook 90.000 euro van andere VvE

De boekhouder runde volgens de KvK sinds 1998 een administratiekantoor dat zich specialiseerde in VvE’s. Hij deed de boekhouding van een appartementencomplex sinds 2010. Enkele maanden geleden besloot de VvE afscheid te nemen van de boekhouder. Op de dag van de overdracht, 28 februari van dit jaar, stonden de boekhouder en zijn vrouw op de stoep bij de voorzitter van de VvE. Huilend bekenden beide dat de boekhouder had gefraudeerd. Bij nader onderzoek bleek er 90.000 euro weg. Dit geld was opgegaan aan een gokverslaving, bekende het echtpaar.

Kale kip

Een paar maanden later kwam aan het licht dat de boekhouder voor 78.000 euro had gefraudeerd bij een andere VvE. Deze VvE heeft inmiddels al aangifte wegens diefstal gedaan bij de politie. De andere VvE zegt tegen dagblad De Limburger hetzelfde te zullen doen. In een e-mail biedt de boekhouder ‘een betalingsregeling naar ons leefpatroon’ aan. De voorzitter van de VvE heeft daar weinig fiducie in, zegt hij in De Limburger. “Mijn verwachtingen over terugstorten zijn niet hoog. Deze mensen hebben geen eigen huis. Van een kale kip kun je niet plukken. Maar dit is wel een misdrijf en dat kun je nooit over je kant laten gaan. Ook als hij door de rechter wordt veroordeeld tot terugbetaling van een kwartje per maand, dan zetten wij het door. Wij willen genoegdoening.”

Dementie

In zijn mail bekende de boekhouder dat hij 78.000 euro had ontvreemd wegens ‘enigmatisch’ gedrag. Enigmatisch betekent volgens het woordenboek: raadselachtig, mysterieus, moeilijk te doorgronden. De boekhouder claimt te leiden aan dementie. “Als de vraagstelling is, waarom ik nu pas ermee voor de dag kom, kan ik mededelen, dat momenteel een dementie gaande is en ik mij ervan bewust ben, dat het niet te lang zal duren om het gebeurde te kunnen herinneren,” zo liet de boekhouder de gedupeerde VvE weten.

Bron: De Limburger