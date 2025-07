FIOD pakt directie familiebedrijf op om schending Russische sancties

De aangehouden personen zijn twee bestuurders en twee leidinggevenden. Ten minste drie van de vier zijn lid van één familie. Het Openbaar Ministerie heeft voor enkele miljoenen beslag gelegd op hun woningen. Volgens de eigen website bestaat het management uit Bernard Prins, Pieter A. Prins en Tim Prins. Maurits Prins is verantwoordelijk voor de sales. Bij het doorzoeken van het bedrijfspand in Schiedam en vier woningen is beslag gelegd op administratie en gegevensdragers. Daarnaast is ongeveer €65.000 aan contant geld in beslag genomen.

Russische schaduwvloot

De geschiedenis van Prins Supply gaat terug tot 1955. ‘Prins Supply levert alles wat een schip nodig heeft’, aldus de website. Het gaat om maritieme apparatuur, reserveonderdelen, scheepsbenodigdheden, verse proviand en bonded stores. ‘Wij zorgen ervoor dat we onze klanten kunnen bedienen met kwaliteitsproducten tegen concurrerende prijzen. In een markt waar elke cent telt, maken wij het verschil met onze wereldwijd erkende persoonlijke service.’

Het vermoeden is dat de verdachten betrokken zijn bij verboden bevoorrading of ondersteuning van schepen die deel uitmaken van de zogeheten Russische schaduwvloot. Het gaat hierbij om schepen uit Rusland die onder een andere vlag varen om sancties te omzeilen. De website: ‘Onze service begint bij het allereerste contact. Hoewel wij jaarlijks talloze schepen bevoorraden, weten wij precies met wie wij zaken doen. Wij kennen onze klanten als bekenden, niet als rekeningnummers.’

Jaarrekening 2023

Volgens de jaarrekening 2023 had Prins Supply per 31 december 2023 een balanstotaal van €2.019.851 (€176.801 meer dan in 2022, een stijging van 9,6%). Het eigen vermogen groeide met ruim €146.000 tot €303.531. De solvabiliteit bedroeg circa 15% en de current ratio was 1,17. Er waren tien medewerkers in dienst.