OM vervolgt Damen en directieleden voor omkoping, witwassen en sanctieschending

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bekendgemaakt dat het Damen Shipyards Gorinchem en Damen Naval Shipyards strafrechtelijk gaat vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. De verdenkingen hebben betrekking op buitenlandse scheepsverkopen tussen 2006 en 2017.

Ook (voormalige) directieleden worden vervolgd, omdat zij volgens het OM feitelijk leiding hebben gegeven aan de strafbare feiten.

Daarnaast wordt Damen Shipyards Gorinchem apart vervolgd voor het overtreden van de Sanctiewet. Die zaak draait om het leveren van goederen en technologie aan Rusland in de tweede helft van 2022, ondanks internationale sanctiemaatregelen vanwege de oorlog in Oekraïne.

FIOD-onderzoek

Het omkopingsonderzoek, uitgevoerd door de FIOD, richt zich op de betaling van hoge commissies aan agenten in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Volgens het OM zijn jarenlang valse documenten gebruikt om de betalingen te verhullen en controle te ontwijken, bijvoorbeeld bij exportkredietaanvragen. Hierdoor zou er een aanzienlijk risico zijn ontstaan dat smeergeld aan buitenlandse ambtenaren werd betaald.

De zaak rondom de sanctieschending is onderzocht door de douane. Hierin wordt onderzocht of Damen goederen heeft geleverd die bij konden dragen aan de militaire capaciteiten van Rusland.

De eerste zitting in de strafzaak wordt in de tweede helft van 2025 verwacht. Het OM overlegt nog met de rechtbank en de verdediging over de exacte datum.