Kippenboer beticht voormalige RA EY Suriname van bewuste misleiding

Zaak nr: 24/3901 Wtra AK

De ondernemer, Gerard van den Bergh, vindt dat de accountant met zijn betrokkenheid bij het rapport fundamentele gedragsregels heeft geschonden, en spreekt zelfs van mogelijke strafbare feiten.

Van den Bergh begon in 2018 samen met zijn partner een kippenboerderij in Suriname, nadat hij daar al sinds 2008 actief was met een eendenkwekerij. De uitbreiding naar kippen werd mogelijk gemaakt dankzij een lening van ruim drie miljoen euro van de Surinaamse zakenman Vijay Kirpalani. Die financiering zou exclusief voor de kippenboerderij zijn bedoeld.

Na verloop van tijd kreeg Kirpalani het vermoeden dat het geld voor andere doeleinden werd gebruikt. Hij schakelde onder meer EY Trinidad & Tobago in voor een onderzoek. Daarbij werd ook de hulp ingeroepen van een Nederlands sprekende RA van EY Suriname, die lokaal interviews afnam en observaties deed. Mede op basis van diens bijdragen werd het rapport opgesteld.

De onderzoekers concludeerden dat de partner van Van den Bergh met ruim twee miljoen euro aan contant geld naar Nederland was gevlogen. Dat leidde tot een civiele procedure en een strafrechtelijk onderzoek. Justitie in Suriname eiste drie jaar cel wegens verduistering. Begin juli sprak de rechter Van den Bergh en zijn partner echter vrij wegens gebrek aan bewijs.

In Nederland dienden Van den Bergh met zijn partner een tuchtklacht in tegen de betrokken RA. Die had volgens hen de gedragsregels van integriteit, objectiviteit en deskundigheid geschonden. “Het rapport is eenzijdig, bevat geverifieerde conclusies, en er is geen hoor en wederhoor toegepast,” aldus Van den Bergh. Volgens hem is het document vrijwel volledig gebaseerd op informatie van opdrachtgever Kirpalani.

Hoewel de RA het rapport niet zelf opstelde of ondertekende, stelt Van den Bergh dat hij medeverantwoordelijk is. De accountant zou tijdens locatiebezoeken geen serieuze pogingen hebben gedaan om informatie te verzamelen. “Alles lag netjes klaar, maar de onderzoekers wilden een andere ordening. De tweede keer kwamen ze met een last onder dwangsom en waren ze na een kwartier weer weg.”

De RA betwist deze weergave. Volgens zijn advocaten had hij geen leidinggevende rol en beperkte zijn taak zich tot ondersteunende werkzaamheden onder toezicht van drie partners van EY Trinidad & Tobago. “Onze client heeft ook de opdracht niet aanvaard, het onderzoek niet gepland en het rapport niet geschreven,” aldus Joris Groeneveld, een van de twee advocaten van klagers.

De RA stelde bovendien dat hij en zijn team tijdens de bezoeken nauwelijks medewerking kregen. De eerste keer omdat de administratie in dozen zat die niet mochten worden meegenomen – iets wat door Van der Bergh werd ontkend -, de tweede keer omdat de bliksem in de server was geslagen. Ook ontbrak het aan onderliggende stukken. Deze gang van zaken zou volgens hem zijn vastgelegd in het verslag van de deurwaarder die aanwezig was.

De voorzitter van de Accountantskamer vroeg Van den Bergh of er nog meer in dat verslag van de deurwaarder stond waar hij het niet mee eens was. Die vraag viel slecht bij klager, die de suggestie van vooringenomenheid proefde. Na een korte schorsing werd besloten geen wrakingsverzoek in te dienen.