Fiscaal kiezen (3): GroenLinks-PvdA

Breed bekend was al dat GroenLinks-PvdA toe wil naar het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek over een periode van acht tot twaalf jaar.

Miljonairsbelasting

De tweede partij van het land omarmt net als partijen aan de rechterkant van het politieke spectrum het motto ‘werken moet lonen’, maar benoemt dat anders: “We zorgen dat wie werkt weer vooruitkomt.” Daarnaast pleit de fusiepartij voor “een eerlijke belasting op vermogen”. “Het is niet meer dan logisch dat je over de euro waar je hard voor hebt gewerkt, minder belasting betaalt dan over geld waar je niks voor hebt hoeven doen.” Dat vertaalt zich dan in een lagere belasting op werk en een hogere belasting op vermogen. Maar hoe die eerlijke belasting eruitziet, wordt niet in detail uitgewerkt. Wel wordt een miljonairsbelasting genoemd voor de allerrijksten. PvdA-GroenLinks verwijst naar gegevens van het CPB waaruit blijkt dat de groep veelverdieners de laagste belastingdruk hebben. Wat betreft hypotheekrenteaftrek en de meer belasten van de allerrijksten zit de partij due aardig op dezelfde lijn als de SP.

Het belastingstelsel moet van de partij vooral simpeler en eerlijker. “Jaarlijks deelt de Belastingdienst tientallen miljarden uit aan belastingkortingen die niet goed zijn onderbouwd. Deze belastingkortingen maken het stelsel onnodig complex en onrechtvaardig, want vooral vermogenden en grootverdieners profiteren hiervan.” De kortingen moeten daarom worden afgeschaft of sterk vereenvoudigd.

Agressieve wegsluisconstructies

Wat GroenLinks-PvdA betreft wordt belastingontwijking illegaal verklaard: “Terwijl de meeste ondernemers en huishoudens hun eerlijke steentje bijdragen, zien we nog steeds dat er bedrijven en vermogenden zijn die via agressieve belastingconstructies geld wegsluizen naar het buitenland om zo belasting te ontwijken. Hierdoor komt de rekening te liggen bij al die mensen en ondernemers die wel netjes belasting betalen. Wij gaan belastingontwijking daarom harder aanpakken en maken dergelijke agressieve constructies illegaal.”

Financiële bijdrage bedrijven omhoog

De winstbelasting voor bedrijven gaat omhoog in de visie van de partij: “De afgelopen decennia is de

financiële bijdrage van het bedrijfsleven aan onze samenleving afgenomen. We vinden dat bedrijven die winst maken, meer kunnen bijdragen aan onze collectieve voorzieningen. Ook het bedrijfsleven profiteert van veilige straten, goede spoorverbindingen en investeringen in onderwijs en onderzoek. Daarom verhogen we de bijdrage van de meest winstgevende bedrijven.”

De partij wil dat commerciële onderwijsinstituten ook gewoon omzetbelasting gaan betalen. Arbeidsmigratie moet worden gefaciliteerd, maar GroenLinks-PvdA zet wel een streep door de expatregeling: die wordt geleidelijk afgebouwd. Om crimineel geld beter te kunnen opsporen en afpakken, moeten fiscus, Fiod en FIU beter gaan samenwerken.

Geen rulings meer

Belastingafspraken met grote (multinationale) bedrijven moeten worden gestopt, aldus lijst 2, die een speciaal ministerie voor ontwikkelingssamenwerking, handel en beleidscoherentie wil optuigen om het internationale beleid beter in balans te kunnen brengen. “Om onze negatieve impact op de rest van de wereld te verkleinen, moet Nederland stoppen een belastingparadijs te zijn waar multinationals hun winsten uit andere landen kunnen wegsluizen. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken komt een afdeling die zich bezighoudt met conflictbeheersing en preventie.”

Erfbelasting

De groen-roden gaan ook sleutelen aan de erf- en schenkbelasting: ‘gewone erfenissen’ blijven belastingvrij, grote bedragen worden wel belast. “De vrijstelling voor partners blijft in stand. Daarnaast

schaffen we constructies af die het mogelijk maken om erfbelasting te ontwijken.” Verschillende vormen van samenleven moeten fiscaal worden gelijkgesteld.

Duurzaamheid

Op het programma staat ook weinig verrassend de afbouw van vrijstellingen en fiscale subsidies voor

grootgebruikers en producenten van fossiele energie. “We laten grote vervuilers een eerlijke bijdrage

leveren aan de kosten van de duurzaamheidstransitie. Dat doen wij door het principe van ‘de vervuiler betaalt’ centraal te stellen in al ons klimaatbeleid. Dat bedrijven die veel CO2 uitstoten, meer gaan meebetalen aan de kosten van de duurzaamheidstransitie, is wat ons betreft niet meer dan logisch.”

De vliegtaks wordt aangepast aan de mate van vervuiling van de betreffende vlucht. “Daar maken we afspraken over met Europese partners. De vrijstellingen voor transferpassagiers en privéjets vervallen.”

Woningcorporaties

GroenLinks-PvdA wil ook fiscale instrumenten inzetten voor de Woningcorporaties Nieuwe Stijl: dat zijn corporaties die gaan bouwen voor een grote groep mensen. De inkomensgrenzen voor corporatiewoningen gaan omhoog: “zo krijgen starters en de middenklasse toegang tot betaalbare woningen.” Die corporaties gaan geen winstbelasting betalen. Op woongebied denkt de partij ook aan het versoberen van belastingkortingen voor grondbezitters.

Tot slot heeft GroenLinks-PvdA nog wel een extra taak voor de fiscus: “De Belastingdienst benadert de grote groep minima die geen aangifte doet voor de inkomstenbelasting als ze geld terugkrijgen over de afgelopen vijf jaar.”

