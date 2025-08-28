‘Afschaffen hypotheekrenteaftrek kost 2 tientjes per maand’

Met de verkiezingen in zicht barst de discussie over de hypotheekrenteaftrek weer los. Diverse partijen willen er vanaf. Uit onderzoek van financieel dienstverlener Van Bruggen blijkt dat de gevolgen van afschaffing minder ingrijpend dan vaak wordt gevreesd.

De hypotheekadviseur berekende de gevolgen bij een annuïteitenhypotheek van € 363.000, het gemiddelde hypotheekbedrag dat starters dit jaar aanvragen. De nettohypotheeklast stijgt bij de huidige regels van € 1255 in het eerste jaar van de hypotheek naar € 1338 in het tiende jaar. Maar als de renteaftrek in 15 jaar wordt afgebouwd, zou dit bedrag € 1560 zijn. Dit komt neer op een stijging van € 222 in tien jaar. Per jaar gaat het dus om een stijging van ongeveer twee tientjes per maand in vergelijking met de huidige situatie. Van Bruggen stelt dat inkomens in de praktijk harder groeien.

Huizenprijzen

De financieel dienstverlener houdt wel wat slagen om de arm. Hoe het precies uitpakt, kan per situatie verschillen. En wanneer het nieuwe kabinet ervoor zou kiezen om tegelijk bijvoorbeeld een verlaging van de inkomstenbelasting door te voeren, zou dat de lastenstijging voor huiseigenaren “aanzienlijk” kunnen verzachten. De gevolgen voor de hoogte van de huizenprijzen heeft Van Bruggen niet doorgerekend. De organisatie benadrukt dat afschaffing van de hypotheekrenteaftrek het woningtekort in Nederland niet oplost. Daarvoor is de oplossing vooral meer huizen bouwen.

Bron: ANP