‘Afschaffen hypotheekrenteaftrek kost 2 tientjes per maand’

De hypotheekadviseur berekende de gevolgen bij een annuïteitenhypotheek van € 363.000, het gemiddelde hypotheekbedrag dat starters dit jaar aanvragen. De nettohypotheeklast stijgt bij de huidige regels van € 1255 in het eerste jaar van de hypotheek naar € 1338 in het tiende jaar. Maar als de renteaftrek in 15 jaar wordt afgebouwd, zou dit bedrag € 1560 zijn. Dit komt neer op een stijging van € 222 in tien jaar. Per jaar gaat het dus om een stijging van ongeveer twee tientjes per maand in vergelijking met de huidige situatie. Van Bruggen stelt dat inkomens in de praktijk harder groeien.
Huizenprijzen
De financieel dienstverlener houdt wel wat slagen om de arm. Hoe het precies uitpakt, kan per situatie verschillen. En wanneer het nieuwe kabinet ervoor zou kiezen om tegelijk bijvoorbeeld een verlaging van de inkomstenbelasting door te voeren, zou dat de lastenstijging voor huiseigenaren “aanzienlijk” kunnen verzachten. De gevolgen voor de hoogte van de huizenprijzen heeft Van Bruggen niet doorgerekend. De organisatie benadrukt dat afschaffing van de hypotheekrenteaftrek het woningtekort in Nederland niet oplost. Daarvoor is de oplossing vooral meer huizen bouwen.
Bron: ANP
Reacties
Roy zegt
Als het nu afgeschaft wordt zonder compensatie verlies ik hierdoor 600 euro per maand. Dus wat hier aangegeven wordt is veel te rooskleurig.